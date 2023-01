„Hosté měli po první třetině vést o hodně branek, ale byla to plichta a to jen díky brankáři Maximu Žukovovi. Kluci zabojovali, dali góly. Ve třetí třetině jsme si to pohlídali,“ zhodnotil úspěšný duel asistent kouče Valachů Radim Kucharczyk.