„Pro nás je to zklamání, jak výsledek, tak předvedená hra. Kromě třetí třetiny, kde jsme hráli tak, jak jsme si mysleli, že navážeme po tom zápase doma,“ připomněl hlavní kouč Vsetína Jan Srdínko výhry nad Frýdkem-Místkem a Benátkami nad Jizerou.

„Na to jsme nenavázali, o tom dnešním zápase rozhodly naše hlouposti, ať to byla zbytečná vyloučení, kterých jsme dneska měli mraky, ač jsme na to kluky upozorňovali,“ čertil se Srdínko směrem k sedmi oslabením svého celku.

Jako první zahrozili domácí, z branky se přesto poprvé radoval Vsetín, který zásluhou Půčka zužitkoval přesilovou hru. Ústí do konce úvodního dějství srovnalo skóre, početní převahu využil bývalý hráč Valachů Jiří Drtina.

Na začátku druhého dějství chybu v rozehrávce hostů vystihl Vrdlovec, jenž v samotném úniku v oslabení překonal Málka. Vsetín se vyrovnání dočkal v 58. minutě, z dorážky se prosadil Machač.

Dva body přesto nakonec zamířili na konto domácích. Severa v prodloužení obkroužil branku soupeře a procedil puk za záda mladého hostujícího brankáře.

„Štěstí se přiklonilo k soupeři a Ústí si to za tu celou zápasovou bojovnost zasloužilo,“ ocenil Jan Srdínko domácí výběr.

Vsetín další zápas sehraje ve středu. Na Lapači přivítá vedoucí výběr Chance Ligy Duklu Jihlava.

Chance liga, 15. kolo

HC Slovan Ústí nad Labem - VHK ROBE Vsetín 3:2 (1:1, 1:0, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 17. J. Drtina (Š. Havránek, Matějček), 23. Vrdlovec, 62. Severa (J. Drtina) – 8. Půček (Kloz, Kucharczyk), 58. Machač (Babka, Smetana).

Střely na branku: 18:32. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Grech, Jaroš – Ševic. Bez diváků.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – M. Voženílek, Vl. Brož, Š. Havránek, J. Drtina, Vacík, Pika, Vala – O. Bláha, Vrdlovec, Tůma – Trávníček, Matějček, Severa – Furch, Protasenja, Tlačil – Grim, G. Szturc, Pšenička.

VHK ROBE Vsetín: Málek – Smetana, Ondračka, Kudělka, Bartko, Hryciow, Štach, Š. Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Vlach, Kloz, Půček – Machač, Kucharczyk, Babka – Hořanský, Šilhavý, Vítek.

DALŠÍ VÝSLEDKY:

Benátky n. J. - Havířov 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Jihlava – Kolín 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)

Prostějov – Litoměřice 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Frýdek-Místek – Slavia Praha 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Kadaň – Přerov 3:2 s.n. (0:0, 0:1, 2:1 – 0:0)

Sokolov – Kladno 3:4 s. n. (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)

Šumperk – Vrchlabí 1:6 (0:1, 0:5, 1:0)

Třebíč – Poruba 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Tabulka

1. Dukla Jihlava 13 7 2 2 2 44:28 27

2. Benátky n. J. 14 7 1 4 2 41:41 25

3. ROBE Vsetín 13 7 1 4 1 40:31 24

4. Poruba 14 6 2 5 1 42:34 23

5. Přerov 12 7 0 3 2 36:28 23

6. Sokolov 12 6 1 3 2 47:31 22

7. Vrchlabí 12 7 0 4 1 44:28 22

8. Kladno 11 5 2 1 3 46:33 22

9. Slavia Praha 11 5 3 3 0 35:24 21

10 Prostějov 13 4 3 5 1 48:43 19

11. Frýdek-Místek 12 5 0 6 1 38:40 16

12. Havířov 11 4 1 5 1 28:29 15

13. Třebíč 8 4 0 3 1 24:25 13

14. Ústí n. L. 12 2 2 6 2 22:43 12

15. Litoměřice 12 2 2 7 1 42:55 11

16. Kolín 10 2 1 6 1 29:39 9

17. Šumperk 12 2 0 9 1 25:52 7

18. Kadaň 10 1 2 7 0 23:50 7