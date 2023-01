„V první třetině jsme se hned při druhém třetím střídání zabrzdili faulem, následně ještě jedním, nebylo to z naší strany dobré,“ posteskl si po zápase hlavní kouč hostujícího mančaftu Jiří Weintritt.

„Pak už jsme hráli, co jsme chtěli, ve druhé části jsme bohužel stejně jako minule proti Přerovu nevyužili několik vyložených šancích. Stálo nás to zápas. Ve třetí třetině přišla jedna chybka, domácí jinak nic neměli. Hodně nás to mrzí,“ posteskl si zkušený trenér.

Třebíč se v úvodních přesilových hrách neprosadila, díky trefě Bořuty z 9. minuty přesto šla do vedení. Za Valachy v prostředním dějství vyrovnal Šimon Jenáček. Rozhodující branka přišla v čase 56:42, kdy o třech bodech pro Třebíč rozhodl Dočekal.

Chance liga, 37. kolo

Třebíč – Vsetín 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Bittner (Bořuta, Dočekal), 57. Dočekal (Bittner) – 25. Jenáček (Klhůfek). Střely na branku: 19:21. Vyloučení: 3:7. Bez využití. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Koziol, Šudoma – Zídek, Roupec. Diváci: 1 236.

Třebíč: Jekel– Bořuta, Tureček, Forman, Fajmon, Poizl, Furch – Dočekal, Bittner (C), Psota – Holec, D. Michálek, Ferda – Vodný, Malý, I. Sedláček – Maty. Svoboda, Šilhavý, Krliš – Michalčuk.

Vsetín: Vošvrda – Smetana, Krajčík, O. Němec, Jenáček, Říha, Ondračka – Jenyš, Bērziņš, Rob (C) – Klímek, Klhůfek, Berger – Hořanský, Štefka, Š. Bláha – Lichanec, Vítek, Pětník – Koláček.