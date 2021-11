Šlágr kola v jejich prospěch nedopadl. Hokejisté Vsetína v sobotním 24. kole Chance ligy proti druhým Litoměřicím třikrát vedli, přesto padli 4:5 po samostatných nájezdech.

Hokejisté Vsetína v šlágru 24. kola Chance ligy neuspěli. | Foto: VHK ROBE Vsetín/Martin Pavlík

„Už se to pomalu stává nepsaným pravidlem – když týden nehrajeme, tak poté jde trochu vidět prodleva. Chystáme se na to, víme, co nás čeká. I přesto máme špatné vstupy do zápasů,“ posteskl si na pozápasové tiskové konferenci hlavní kouč Valachů Roman Stantien.