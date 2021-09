Sobotní zápas (11. září) se odložil v den plánovaného startu druhé nejvyšší soutěže. Soupeř z Kadaně na poslední chvíli dal Valachům vědět, že k utkání nepřicestuje, odůvodnil to nedostatkem hráčů.

Utkání mezi hokejisty Vsetína a Kadaně se přeci jen uskuteční. A to v náhradním termínu. Dohrávka úvodního kola Chance ligy bude na programu v neděli 19. září od 17.00 hodin, hrát se bude na Lapači.

