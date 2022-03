„Za 25 let trénování jsem takovou třetinu nezažil. Ale už ji máme za sebou, dobrá zkušenost. Nesmí to zanechat pachuť za jinak dobrou sezonou,“ řekl na tiskové konferenci po utkání prostějovský kouč Totter.

Bezprostředně po konci ročníku mluvil hlavně o hrdinství a charakteru svých hráčů, kteří hráli doslova na krev. Problémy některých ale byly tak vážné, že je do dalšího zápasu nepustily a Prostějov tak Na Lapač pro závěrečný duel dovezl jen dva klasické obránce.

„Den po zápase budou dva operovaní. Petr Krejčí odehrál dvě třetiny, kousl se přes hranu, druhý den dostal výsledky z nemocnice a 90 dní nesmí sportovat. Hráči se obětovali, bylo toho víc,“ nakousl Aleš Totter.

Za rok finále?

„V Prostějově se vždy po sezoně měnilo hodně hráčů. Kostra je ale daná. Věřím, že i play-off dokázalo, kdo všechno si zaslouží smlouvu,“ zmínil trenér. „Pokud se doplní tým v určitých rolích, můžeme udělat další krok a příští rok hrát o vítězství v první lize. To si dovolím tvrdit. Záleží, jestli majitel bude chtít investovat tolik peněz, jestli mu pomůže město a sponzoři,“ nastínil.

„Jsem hrdý na celý tým. Vloni touhle dobou jsme měli čtyři hráče. Neměli jsme žádnou kostru týmu. Uhráli jsme semifinále, což je největší úspěch za skoro dvacet let. Klobouk dolů před klukama,“ dodal Totter.

Nezapomněl ani na své kolegy z realizačního týmu – asistenta Vlastimila Wojnara, skills kouče Petra Hubáčka, trenéra brankářů Vlastimila Lakosila, kondičního kouče Martina Finkese, technického vedoucího Ivo Peštuku, vedoucího mužstva Josefa Ovečku, kustoda Radka Meidla či fyzioterapeuta Filipa Lukeše. Marketingovým manažerem klubu je Michal Mareš a oficiálním klubovým lékařem Radomír Holibka.

„Máme širší realizační tým, ale každý přispěl dílkem. Semifinále není náhoda, je to i jejich práce. Největší poděkování patří hráčům,“ zopakoval Aleš Totter. „Byli soudružní, ukázali charakter. Protočili jsme jich málo, nechtěli jsme trejdovat kromě Kuby Babky, kterého jsme nechtěli připravit o extraligu. Za něj přišel Marek Račuk. Když jsme hráli tři útočníky v beku, tak přišel Milda Jáchym. Jinak jsme do toho týmu nehrábli. Považuji to za naše nejlepší rozhodnutí,“ věří lodivod Hanáků.

Chvála pro majitele i Vsetín

„Začíná to ale od majitele. Jak pan Jaroslav Luňák, tak i Lukáš (Luňák) jsou inteligentní lidé, nechali nás pracovat. Dávají do toho neskutečné peníze. Klobouk dolů před nimi, podíleli se i na výběru hráčů a vybrali dobře. Chci jim poděkovat, že realizačnímu týmu dali šanci. Věřím, že jsme jim to nějakým způsobem vrátili,“ řekl Aleš Totter.

Závěrem si prostějovský trenér dovolil i malou prognózu, která potěší vsetínské příznivce. „Myslím si, že Vsetín má velkou šanci se letos dostat do extraligy. Je to jako na tenisovém turnaji. V prvním kole ten hráč přežije mečbol a do horší situace už se pak nedostane a vyhraje celý turnaj,“ narážel Totter na těsnou čtvrtfinálovou sérii s pražskou Slavií.

„I vzhledem k tomu, že Kladno čtyřicet dní stojí a může trénovat čtyřikrát denně, ty zápasy nic nenahradí. Vsetín má podle mě jedinečnou šanci a záleží na něm, jak to uchopí. Fanoušci jsou tady určitě extraligoví,“ uzavřel kouč.