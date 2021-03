Obrovská euforie v neděli po půl deváté večer vypukla na Lapači! Hokejisté Vsetína v šestém zápase čtvrtfinále Chance ligy doslova udolali Vrchlabí 3:2 po druhém prodloužení a postoupili do semifinále. Jejich soupeřem buď bude Poruba, nebo Dukla Jihlava.

Hokejisté Vsetína v neděli proti Vrchlabí odehráli šestý zápas čtvrtfinále play-off. | Foto: Martin Vojtěch Víta

Do branky Valachů se podruhé v sérii dostal David Gába. 26letý gólman ze své pozice hned po 80 vteřinách zápasu sledoval, jak se domácí prodrali do vedení, početní převahu zužitkoval o šest roků mladší Roman Půček. Mladý útočník ve vlastní třetině převzal kotouč, odjel s ním do útočného pásma hostů a Jakubovi Soukupovi nedal šanci. „Vyplynulo to ze situace. Obránce mě při přesilovce našel, trochu se mi to tam otevřelo. Viděl jsem, že gólman je vyjetý, tak jsem to vyslal přes obránce a naštěstí tam puk spadl,“ těšilo příští měsíc 21letého borce.