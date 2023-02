Útočné formace vyztuží velezkušený 35letý Miroslav Holec z Třebíče, opačným směrem do konce sezony zamířil Daniel Klímek.

„Už před sezonou jsme měli Mirka v hledáčku. V posledním období jsme se znovu spojili. Mirek řekl, že by měl zájem jít na Vsetín. S vedením Třebíče jsme se domluvili na trejdu za Dana Klímka, který momentálně nehrál pravidelně. Usoudili jsme, že by mu změna prostředí mohla prospět,“ dodal Tesařík.

Valaši zároveň oznámili setrvání Romana Půčka do konce sezony. V případě potřeby může povolat duo z Valašského Meziříčí Tomáše Vávru a Jakuba Ďurkáče.

Jan Štefka naopak odchází do konce sezony do Vyškova. Do Vsetína má ale vyřízeny střídavé starty.