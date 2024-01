Cestu na západ Čech by si z kalendáře Chance ligy nejradši vyškrtli. Hokejisté Vsetína prohráli na ledě Sokolova podruhé v sezoně, na Baníku neuspěli celkově počtvrté v řadě. Ve středečním 34. kole druhé nejvyšší soutěže padli 1:4.

Matyáš Dědek se postaral o jediný gól hostů. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Premiéru v dresu Valachů si odbyl Šuhaj, v sestavě naopak už chyběl Kubiš, jenž hostuje právě ve Frýdku-Místku. Do zápasu nezasáhl ani Jandus.

Mančafty si v úvodním dějství vytvořily šance, kotouč za brankáře soupeře dopravit nedokázaly. Ve 23. minutě duelu to napravil až Novotný, který poslal Baník do vedení. Domácí nakonec odcházeli do kabin za dvougólového náskoku, ten jim dodal Tomeček. Na konci třetiny puk do prázdné klece nedopravil Beržins.

Teper o derby, hostování i zranění: Štvalo mě to, bylo to těžké období

O čestný gól hostujícího mančaftu se postaral Dědek, po střele Smetany od modré se nejlépe zorientoval před brankářem Hamalčíkem. Domácí o pět minut později znovu vedli o dva góly, vítězství střelou do odkryté svatyně stvrdil Kverka.

Valaši v sobotu od 17 hodin hostí třetí derby sezony proti Zlínu.

Chance liga, 34. kolo

HC Baník Sokolov – VHK ROBE Vsetín 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 23. D. Novotný (Mlčák, T. Rohan), 34. Tomeček (Vracovský), 51. Weinhold, 60. Kverka (Tomeček) – 46. Dědek (Smetana).

Střely na branku: 16:24. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Rozhodčí: Petružálek, Micka – Belko, Kokrment. Diváci: 654.

HC Baník Sokolov: Hamalčík (Michajlov) – Tureček, Mlčák, Weinhold, Bulka, Klejna, Krajčík, Dorot – Tomeček, Kverka, Vracovský – Bernovský, Osmík, V. Adamec – Šlechta, Vrdlovec, Křemen – Davídek, T. Rohan, D. Novotný.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Pavlíček) – Larsen, Staněk, Smetana, Š. Jenáček, Ďurkáč, Hryciow, Kojo – Rob, Bērziņš, Jonák – Klhůfek, Dědek, Holec – Šuhaj, Kern, Hořanský – Š. Bláha, Kratochvil, A. Koláček II.