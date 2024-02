S lídrem soutěže prohráli také počtvrté v letošní sezoně, naposledy ve středu večer v Kravařích 3:4. Vsetínští hokejisté v pozdním utkání 44. kola znovu padli s Porubou, o což se třemi kanadskými body postaral bývalý útočník Beranů Antonín Honejsek.

Hokejisté Vsetína. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Zkušený útočník rozjel svoji show na konci úvodní části, kdy dvěma trefami poslal domácí do vedení 2:0. Valaši to nezabalili, díky trefám Jonáka a Hryciowa srovnali na 2:2, do třetí části se šlo za nerozhodnutého stavu. Ani to ovšem hostům nakonec nestačilo.

Poruba do první poloviny tohoto dějství navýšila na 4:2, jednou u toho znovu byl Honejsek. Ačkoliv brzy svoji druhou trefou v utkání snížil Hryciow, na body z venkovního kluziště to bylo málo.

Valaši osm kol před koncem základní části ztrácí na Porubu 16 bodů.

V sobotu hostí Přerov.

Chance liga, 44. kolo

HC RT TORAX Poruba 2011 – VHK ROBE Vsetín 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 17. Honejsek (Christov, Doudera), 18. Honejsek (Tvrdoň, P. Mrázek), 45. Gřeš (Doudera, Vachovec), 49. Tvrdoň (Honejsek, Lednický) – 22. Jonák (Rob), 30. Hryciow (Holec, Rob), 50. Rob (Jonák, Larsen).

Střely na branku: 30:33. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:0. Rozhodčí: T. Veselý, T. Mejzlík – R. Komínek, O. Veselý. Diváci: 1 047.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš (O. Bláha) – Doudera, J. Stehlík, Klimíček, Lemcke, Voráček, Gutwald – Razgals, Šoustal, Berisha – Christov (C), Střondala (A), P. Mrázek – Gřeš, Vachovec (A), Vehovský – Honejsek, Tvrdoň, Přibyl – Lednický.

VHK ROBE Vsetín: Porter (Žukov) – Smetana (A), Š. Jenáček, Staněk, Ďurkáč, Kojo, Larsen, Hryciow – Jonák, Klhůfek, Rob (A) – Holec, Dědek, Hrňa (C) – Machala, Kern, R. Půček – Šuhaj, Š. Bláha, Kratochvil.