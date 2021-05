„Na dalším doplnění a posílení kádru pracujeme. Uvidíme, co přinesou následující dny a týdny. Změny letos možná nebudou tak velké, jako v uplynulých sezonách. Věříme, že se v příštích dnech dohodneme s dalšími hráči z loňského týmu, a že se nám kádr podaří vhodně doplnit,“ pronesl pro stránky valašského klubu jednatel Daniel Tobola.

Luboš Rob (26 let) ve Vsetíně působil v sezoně 2018/2019, ve které se pyšnil parádními statistikami. V 56 zápasech základní části vstřelil 39 branek, k nimž přidal 26 asistencí. Zásluhou 65 kanadských bodů získal ocenění Hráč sezony Chance ligy, o kterém rozhodují manažeři prvoligových klubů. Rob po úspěšné sezoně odešel do Plzně, kde odehrál dva ročníky. V základní části zde nasbíral 47 kanadských bodů.

Vít Jonák (29 let) si angažmá na Valašsku poprvé vyzkoušel v ročníku 2017/2018, ve kterém odehrál 10 zápasů. Následující dvě sezony se v klubu usadil už natrvalo. A spolupráce to byla více než úspěšná. Šikovný forvard nevynechal jediný zápas v základní části, přímo se podílel na 90 brankách. (32+58) Sezonu 2020/2021 odehrál v extraligových Českých Budějovicích, během 50 zápasů získal 15 bodů.

Lukáš Buchta (26 let) je pro vsetínské fanoušky méně známou postavou. V sezoně 2012/2013 se rozhodl vydat do Ameriky, kde nastupoval v United States Hockey League. Následující sezonu odehrál za juniorku Beranů, dalších pět let ale znovu strávil za mořem. V České republice se objevil v sezoně 2019/2020 ve Zlíně, loni nastupoval ve Slavii Praha.

Vsetín už před prvním květnem oznámil, že v kádru bude pokračovat šestnáct členů z uplynulého ročníku. Včetně tří brankářů. Z klubu naopak odešli Jan Bartko, Sebastian Gorčík, Antonín Pechanec, Adam Gajarský a Vojtěch Šilhavý.