Rozhodující bolestný úder Slavie přišel za stavu 2:2 v čase 58:53, když Kubica zužitkoval Kohútovu přihrávku zpoza Bláhovy klece.

Tři vteřiny před koncem ještě potvrdil výhru domácích svou druhou trefou v zápase Bílek, který v šestém zápase po svém příchodu do Slavie nastřílel devět gólů a to ho ještě o hattrick připravil gólman Valachů Bláha, který ho už v páté minutě vychytal v samostatném úniku. Přesto to byli právě Bílek společně s Vlčkem, kdo dostal Slavii v první třetině do dvougólového vedení.

Vsetín to však nezabalil a ve druhé třetině vyrovnal. Nejprve byl ve 25. minutě úspěšný důrazný Volf v přesilovce. O vyrovnání se postaral rovněž důrazný Vítek ve 37. minutě. Jenže nakonec přesto Vsetín padl. Další partii rozehrají svěřenci trenérů Dopity a Jenáčka v sobotu od 17 hodin v Havířově.

Slavia Praha – Vsetín 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Vlček (Kubík, Hotěk), 17. Bílek, 59. Kubica (Kohút, Šteiner), 60. Bílek – 25. L. Volf (Gorčík), 37. Vítek (Šilhavý, Vašenka)

Slavia Praha: Michajlov (Málek) – Hejda, J. Novák, P. Hořava, Veber, Barák, Valík, Hovorka – Furch, Kuťák, Šmerha – Šteiner, Vrdlovec, Bílek – Vlček, Kubík, Jar. Brož – Hotěk, Kohút, Kubica. Vsetín: Bláha (Gába) – Ondračka, Smetana, J. Drtina, Jeřábek, Hryciow, Hunkes – Hořanský, Rehuš, Gorčík – Březina, Pechanec, Karafiát – Procházka, L. Volf, Dostálek – Vašenka, Šilhavý, Vítek. Rozhodčí: Grech, Sýkora – Belko, Horažďovský. Diváci: 1059.

Tabulka o pořadí v play-off:

1. Č. Budějovice 47 39 1 3 4 212:103 123

2. Přerov 47 23 7 13 4 128:103 87

3. Vsetín 47 23 5 14 5 146:121 84

4. Chomutov 47 25 2 17 3 143:122 82

5. Slavia Praha 47 23 5 18 1 141:131 80

6. Litoměřice 47 20 3 18 6 162:149 72

7. Havířov 47 22 1 22 2 118:124 70

8. Poruba 2011 47 20 3 24 0 137:137 66

Další zápasy o pořadí v play-off: Litoměřice – České Budějovice 0:3, Přerov – Havířov 3:2.

Tabulka o účast v předkole:

1. Jihlava 45 22 2 13 8 132:105 78

2. Prostějov 47 20 3 18 6 156:146 72

3. Třebíč 45 19 4 17 5 125:126 70

4. Frýdek-Místek 43 17 7 15 4 147:123 69

5. Benátky n/J. 45 10 11 22 2 118:153 54

6. Ústí n/L. 47 10 2 29 6 124:191 40

7. Kadaň 46 9 3 31 3 103:187 36

8. Sokolov 46 6 3 34 3 119:190 27

Zápasy o účast v předkole: Třebíč – Sokolov 3:1, Benátky n/J. – Ústí nad Labem 2:1 po prodl., Prostějov – Kadaň 6:1, Frýdek-Místek – Jihlava 5:6 po s. n.