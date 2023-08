Většinu zápasu tahal za kratší konec, stáhl manko 1:3. Nakonec však slavil první vítězství v letošní přípravě. Hokejový Vsetín ve čtvrtek večer doma porazil Trenčín 6:5 po samostatných nájezdech, k čemuž lvím podílem přispěl Jonák, který zapsal čtyři kanadské body. Výhru vidělo 1 522 diváků.

Valaši po nezdaru v Nitře nasadili do utkání i známější jména, včetně kapitána Jonáka, jeho tradičního parťáka Roba mladšího, ale i navrátilce Hrňu. Mezi třemi tyčemi opětovně nechyběl mladík Pavlíček.

„Znovu jsme zvolili variantu hry na tři útočné formace, pro kluky to tak není pouze zápas, ale i fyzický náročný trénink," vysvětlil asistent trenéra domácích Luboš Rob starší.

Vsetínští hokejisté si vstup do utkání představovali jinak, po 14 minutách prohrávali 0:2.

„Rozjížděli jsme se trochu pomalu. V první třetině bylo vidět, že většina hrála první zápas sezony. Navíc i ty okolní podmínky, velké vedro venku a také kvalita ledu nebyly optimální, jsme v plné přípravě. Vyžadujeme po klucích splnění náročnějších podmínek," nastínil Rob pro klubový web.

Ve druhé třetině dvakrát snížili, do kabin odcházeli za stavu 2:3. V závěrečném dějství dvakrát vyrovnali, vedli i 5:4, posléze ale soupeř srovnal. V samostatných nájezdech rozhodl Holec.

„Nakonec si myslím, že to utkání bylo i atraktivní pro lidi, padlo hodně branek. Pro nás je super, že i za nepříznivého stavu jsme se vrátili do zápasu a dotáhli jej do vítězného konce," dodal Rob starší.

Hokej, přípravný zápas

VHK ROBE Vsetín – HK DUKLA Trenčín 6:5 s.n. (0:2, 2:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 21. Berzinš (Jonák, Rob), 31. Berzinš (Teper, Jonák), 42. Jonák (Staněk, Rob), 46. Hryciow, 54. Rob (Staněk, Jonák), rozh. náj. Holec – 4. Conway (Němčík), 14. 8 (34), 22. Ekberg (Charbonneau, Baláž), 43. Pietroniro (Petráš, Charbonneau), 55. Baláž (Charbonneau). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Rozhodčí: Kovarčík, Smilek – Šimek, Tomeček. Diváci: 1 522.

VHK ROBE Vsetín: Pavlíček (Žukov) – Staněk, Teper, Smetana, Jenáček, Ďurkáč, Hryciow – Jonák, Berzinš, Rob – Holec, Klhůfek, Hrňa – Bláha, Dědek, Matějček.

HK DUKLA Trenčín: Vereš (Lacouvee) – Pietroniro, Nemčík, Ekberg, Bokroš, Kupec, Hlaváč, Hrenák – Charbonneau, Baláž, Petráš – Ahl, Conway, Immo – Hudec, Sojčík, Krajčovič – Vaňo, Olle.