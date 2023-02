Vsetín na čtvrtý pokus porazil Sokolov

Do oslnivého výkonu to mělo daleko, body přesto neodevzdali. Hokejisté Vsetína zvládli pondělní večerní duel 46. kola Chance ligy, na Lapači vyzráli na Sokolov, který v letošní sezoně porazili až na čtvrtý pokus. Dali tak zapomenout na tři předchozí prohry ze vzájemných zápasů. Vždy to bylo o jeden gól.

Luboš Rob (žlutý dres) vyrovnával na 1:1 | Foto: VHK ROBE Vsetín/Martin Vojtěch Víta