Divoké tři třetiny, čtyři využité přesilovky Valachů a celkem třináct gólů! Atraktivní 29. zápas Chance ligy mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic skončil vítězstvím domácích Valachů 8:5, na výhře favorita se třemi body podíleli Šimon Jenáček a Jan Kern.

Hokejový Vsetín. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Domácí vstoupili do zápasu fantasticky, v rozmezí 4. a 10. minuty se trefili hned třikrát, dvakrát v početní převaze! „Utekl nám začátek utkání, dostali jsme tři góly během úvodních deseti minut,“ smutnil na pozápasové tiskové konferenci trenér Litoměřic Jakub Janoušek.

Vsetínští borci sami dostali svého soupeře do zápasu, do konce prvního dějství dvakrát inkasovali. První gól obdrželi v oslabení, druhý jen krátce po jeho uplynutí. „Musím ocenit kluky, že to nezabalili, nespadlo to na ně. Naopak jsme dokázali snížit na 2:3,“ těšilo Janouška.

Klíčová fáze duelu nastala v prostředním dějství – domácí tři vteřiny po skončení početní převahy navýšili skóre na 4:2. Hosté sice ve 34. minutě snížili, vsetínští hokejisté ovšem do konce této části dvakrát udeřili. „Rozhodly speciální formace, dostali jsme čtyři góly v oslabení, což je bohužel příliš,“ smutnil zklamaný kouč Litoměřic.

Bláznivý hokej pokračoval také ve třetí třetině. Valaši nejprve navýšili v přesilové hře na 7:3, soupeři dovolili se přiblížit na rozdíl dvou gólů. Do prázdné upravil skóre na konečných 8:5 Hořanský.Druhé mužstvo Chance ligy tak před reprezentační přestávkou ustálo druhý domácí zápas v řadě, na vedoucí Porubu po 29 kolech ztrácí 12 bodů. Na třetí Třebíč mají náskok šesti bodů.

„Jsem především spokojený s tím, jak jsme zvládli celý týden proti Slavii i Litoměřicím,“ liboval si hlavní kouč domácího Vsetína Jiří Weintritt.

„Do sestavy se po dlouhé době vraceli čtyři kluci, nikdy není jednoduché, aby je tým vzal do výkonu. V kabině navíc řádí viróza, byla to druhá věc, která nás trochu brzdila. Před přestávkou jsme chtěli uhrát šest bodů, bylo trochu kostrbaté, klukům však musím poděkovat,“ dodal Weintritt.

Chance liga, 29. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC Stadion Litoměřice 8:5 (3:2, 3:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 4. Rob (Klhůfek), 7. Larsen (Rob, Jonák), 10. Kern (Hrňa, Š. Jenáček), 29. Kern (Jandus), 39. Hrňa (Kern, Š. Jenáček), 40. Dědek (Kubiš), 51. Dědek (Š. Jenáček, Hrňa), 60. Hořanský – 12. Aubrecht (P. Svoboda, Kordule), 17. Hauser (Kordule, Husák), 34. Korkiakoski (Jícha), 54. Hauser (Aubrecht, P. Svoboda), 59. Ton (Hrabík, Vitouch).

Střely na branku: 36:31. Vyloučení: 7:8. Vyšší tresty: 1:1. Využití: 4:2. Rozhodčí: Micka, Šico – Maňák, Teršíp. Diváci: 2 321.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Romančík) – Larsen, Hryciow, Smetana (A), Hamřík, Ďurkáč, Š. Jenáček – Rob (A), Klhůfek, Jonák – Hrňa (C), Bērziņš, Holec – Jandus, Kern, Hořanský – Š. Bláha, Dědek, Kubiš – Kratochvil.

HC Stadion Litoměřice: Šatný (Kühn) – Jebavý (C), Tůma, Kroupa, Černohorský, Pavlák, Aubrecht, Husák (A) – Sihvonen, Jícha (A), Korkiakoski – Hauser, Kuťák, Ton – Hrabík, Plos, Costa – P. Svoboda, Vitouch, Kordule.