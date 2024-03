Hokejový Vsetín pouhý půl den po postupu do semifinále spustil předprodej na domácí zápasy. Lístky na první dvě utkání na Lapači je možné zakoupit od páteční deváté hodiny dopolední.

Fanoušci během nedělního zápasu Vsetína s Přerovem, 2. čtvrtfinále Chance ligy. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Držitelé permanentek sezení STANDARD mají předkupní právo na svá místa do pondělí 18.3. do 10 hodin. Místa se poté uvolní do volného prodeje. Výměna a prodej vstupenek na pokladně zimního stadionu se uskuteční v pátek 15.3. v čase 9-11h dopoledne a 14-16h odpoledne,“ informoval valašský klub prostřednictvím oficiálního webu.

Vstupenky jsou jako tradičně rozděleny do několika kategorií: na stání stojí 170 korun, na sezení se dostanete od 220 korun (sektory E, F, G, K) přes 280 korun (D) a 320 korun (A) až po 380 korun (sektory B a C). Hosté mají lístky za 220 korun.

Úvodní zápasy semifinále začínají na Lapači v úterý a ve středu, v oba dny se začne v 17.30 hodin. Po dvou dnech volna se bude hrát v Pelhřimově, kde má Jihlava azyl.