Počtvrté od sezony 2018/2019 si zahrají semifinále Chance ligy! Hokejisté Vsetína úspěšně dotáhli čtvrtfinálovou sérii proti Dukle Jihlava, kterou v neděli porazili 3:2. V sérii vyhráli 3:0 na zápasy. Nyní už čekají na svého semifinálového soupeře.

Hokejisté Vsetína (žluté dresy) jsou v semifinále Chance ligy. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Myslím si, že dvě třetiny jsme byli lepší. Pak Dukla ukázala sílu, co má, a utahovala to, až to bylo málem 3:3. Tam jsme měli štěstí, pak už jsme zvládli tu poslední půlminutu. Tu sílu ale mají a v závěru při nás stálo i trochu štěstí,“ uznal asistent trenéra Valachů Radim Kucharczyk.

Valaši odjeli do jihlavského azylu v Pelhřimově s jednou změnou v sestavě, v ní chyběl Říha. Proti Dukle jim to ze začátku vadit nemuselo, po úvodním dějství vedli 2:0. Stejně jako ve druhém zápase na Lapači, tak i nyní skóre otevřel Holec, druhou trefu v přesilové hře přidal bek Smetana.

Po bezbrankové druhé části přišla zákonitě pestřejší třetí pasáž duelu. Dukla dvakrát měla možnost snížení, Harkabus i Šik ale nenašli recept na Žukova. Domácí i tak skórovali, Harkabus dal v čase 51:20 Jihlavě naději.

O necelé čtyři minuty později bylo veselo také na valašské straně, dvoubrankové vedení jí vrátil kapitán Jonák, jenž využil pobídky Roba. Jihlava podruhé dokázala vstřelit kontaktní branku, při závěrečném náporu se ale vyrovnání nedočkala.

Hokejisté Vsetína tak oplatili Dukle Jihlava předchozí dvě vyřazení v semifinále, respektive finále play-off Chance ligy. V sobotu už začnou semifinále. Pokud Třebíč postoupí přes Přerov (2:1 na zápasy), utkají se s Prostějovem. Uspěje-li Přerov, vyzvou právě Zubry.

Chance liga, 3. čtvrtfinále

HC Dukla Jihlava – VHK ROBE Vsetín 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 52. Harkabus (Skořepa, Šik), 58. Chlubna (Haman) – 9. Holec (Klhůfek), 16. Smetana (Sihvonen, Jonák), 56. Jonák (Rob).

Střely na branku: 31:20. Vyloučení: 9:7. Využití: 1:1. Rozhodčí: Roman Svoboda, Daniel Jechoutek – Roman Zídek, David Otáhal. Diváci: 2 500.

Jihlava: Beran – Haman, Kolář, F. Kočí, Bilčík, Dundáček, A. Dvořák, Chvátal – Karabáček, Skořepa, Harkabus – Šik, Miškář, T. Havránek – Chlubna, Pořízek, Křehlík – V. Brož, Juda, Cachnín.

Vsetín: Žukov (Vošvrda) – Česánek, O. Němec (A), Smetana (A), Ondračka, Kajínek, Jenáček, Voženílek – Jonák (C), Bērziņš, Rob – Holec, Klhůfek, Půček – Sihvonen, Přikryl, Š. Bláha – Hořanský, Lichanec, Jenyš.