Jedinou přípravu s českým soupeřem zvládli vítězně. Hokejisté Vsetína ve večerním přípravném střetnutí v Přerově nezaváhali, proti nedalekému rivalovi zvítězili 3:1. O branky hostujícího mančaftu se postarali Hořanský, Bláha a Jandus, na straně domácích se trefil bývalý útočník Valachů Březina.

Hokejisté Vsetína porazili Přerov 3:1. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Podmínky byly pro oba týmy těžké, jakoby se hrálo venku. Samotný zápas splnil, co jsme chtěli. Přerov klasicky hrál svoji hru, my chtěli hodně napadat. I v přáteláku je výhra lepší než prohra," ohédl se za vítězným utkáním asistent trenéra hostů Luboš Rob starší.

Jak už dopředu avizoval asistent trenéra Vsetína Luboš Rob starší, do utkání zasáhli noví hráči na zkoušku Petrovický a Svetina, do zápasu nastoupil také Matějček. Pro hosty to byl poslední přípravný zápas, ve kterém se představili ve třech pětkách.

Valaši i se Žukovem v bráně, který za Vsetín nastoupil poprvé od finále Chance ligy, vstoupili do zápasu velice nešikovně, už po 47 vteřinách čelili trestnému střílení. Muž s maskou si však počkal a domácího Tomiho vychytal.

Vsetín se navíc v páté minutě hry ujal vedení, důraz na brankovišti uplatnil Hořanský. V 11. minutě měli domácí druhé trestné střílení v zápase, také zkušeného Goiše vychytal mág Žukov. Přerov se nakonec branky dočkal, v 18. minutě se prosadil někdejší forvard hostů Březina.

Podobné to bylo také v závěrečném dějství. Na další gól se čekalo do 55. minuty zápasu, úspěšným střelcem se stal Kern.

Domácím už nepomohla ani závěrečná power-play-play, vsetínští hokejisté tak podruhé v přípravě zvítězili, nyní poprvé v základní hrací době.

Hokej, přípravný zápas

HC ZUBR Přerov – VHK ROBE Vsetín 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Březina (Doležal) – 5. Hořanský (Kern, Ondračka), 39. Š. Bláha (Svetina), 55. T. Jandus (Kern, Hořanský).

HC ZUBR Přerov: M. Stuchlík (Postava) – Kudělka, Černý, Krisl (C), F. Němec, Adámek, Cubo, Hanák – Březina, Pechanec, Doležal (A) – Tomi, Hejcman, Nemec – Goiš, Zembol, Tarnoczy – Chludil, Hradil, K. Stuchlík.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Pavlíček) – Ondračka, Staněk, Š. Jenáček, Petrovický, Hryciow, Ďurkáč – T. Jandus, Kern, Hořanský – Š. Bláha, Dědek, Svetina – Melenovský, Matějček, Koláček.

Rozhodčí: Grygera, Maťašovský – Čelechovský, Komínek