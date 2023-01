„V první třetině to bylo o tom, že jsme na rozdíl od Poruby dali gól. Stejně jako my měla šance, naštěstí jí to tam nenapadlo, Tomáš to zavřel po celý zápas,“ chválil asistent trenéra Valachů Radim Kucharczyk zkušeného brankáře Vošvrdu.