Bylo to žhavé posezonní téma: zůstanou v klubu a budou mu nadále pomáhat? Nebo skončí a vydají se jiným směrem? Jak útočník Patriks Zabusovs, tak Maxim Žukov ve Vsetíně nakonec neprodloužili. Trenérské duo Jiří Weintritt, Luboš Rob starší ve čtvrtek formou webových stránek nastínilo důvody jejich konce.

„Fanoušci by samozřejmě rádi věděli všechny detaily, něco však nejde úplně říct. Měli jsme však zájem o oba hráče,“ připustil Rob v podcastu s trenéry VHK.

Valaši o situaci této zahraniční dvojice oficiálně informovali ve druhé polovině května, Deník ještě o něco dříve. Jednání probíhala skutečně velmi dlouho.

Žukov působil v klubu dvě sezony, Zabusovs jen čtvrt roku.

„Měli jsme vytipovaného jednoho brankáře (Santeri Lipiäinen). Říkali jsme si, že podepíšeme Santeriho a budeme jednat s Maxem. Ten neslyšel na finanční nabídku smlouvy, kterou jsme mu předložili. Za nás byla naprosto férová a adekvátní. Bylo mu řečeno, v jaké roli by měl působit. Jednání se táhla, zvažoval jiné nabídky. My jsme řekli, že nemůžeme čekat dál, museli jsme to přerušit. Max dobu prováhal,“ líčil Luboš Rob situaci okolo bývalého gólmana Dukly Jihlava nebo Sparty Praha.

„Patriks dostal ze strany Vsetína vynikající nabídku. Byly v tom zahrnuty i podmínky na letní přípravu. Ať je hráč jakákoliv hvězda a chceme ho do týmu, tak musí splnit týmová pravidla. Nějaké detaily se Patriksem nedomluvily, jednání tak dopadla neúspěšně,“ přiblížil asistent trenéra Valachů.

V klubu navíc nebude působit ani další zahraniční borec Daniels Berzinš.

„S Berzim jsme se bavili dlouho. Znovu však vážněji onemocněl. S tímto klukem však vazby nadobro netrháme, budeme se s ním bavit dál,“ informoval Jiří Weintritt.

Jiří Weintritt o konci Zabusovse a Žukova

„Smlouvy kluků by nejen po finanční stránce byly jedny z nejlepších v celé soutěži. Jsou to bolestivé věci, někdy to tak ale je. Udělali jsme maximum, co jsme mohli. Máme budget, jak z něj dostat největší kvalitu.“