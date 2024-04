Hokejoví Valaši ve druhém zápase baráže prohráli vysoko 2:7. V polovině utkání navíc vyfasoval trest pět minut plus do konce utkání Jonák. Během střetnutí padlo 17 dvouminutových trestů. Třetí zápas se hraje v neděli v Brně.

Druhý zápas baráže mezi Kladnem (modré dresy) a Vsetínem. | Foto: Se souhlasem Romana Mareše.

Vsetínským stále chyběl brankář Žukov, nově také dvojice Berzinš, Smetana, která nedohrála první duel. Do baráže poprvé zasáhlo duo Kern, Hryciow, druhý jmenovaný téměř měsíc po zápasové absenci. Domácím chyběl bek Dotchin, do sestavy se vrátil legendární Jágr.

52letému útočníkovi Rytířů stačilo pouhých 13 vteřin na ledě, aby otevřel skóre, na konci druhé minuty úspěšně zakončoval do prázdné branky hostů. Kladno v úvodu dominovalo, činila se především lajna Jágra. Počet střel byl před první komerční přestávkou 11:3. Domácí těsně poté šli do dvougólového vedení.

Rytíři sami dostali soupeře do hry zbytečným vyloučením, po nekompromisní pumelici Tepera snížil Jonák. Hosté brzy mohli vyrovnat, Hořanský zcela sám před Brízgalou trefil jen lapačku brankáře domácích. Na druhé straně se do samostatného úniku vydal Lotyš Tralmaks. Kladno mělo další příležitost, Romančíkovi kotouč projel mezi betony, avšak mimo tři tyče. Atraktivní podívaná pokračovala, hosty dlouho držel Romančík. Patnáct vteřin před koncem druhé části však stav favorita navýšil Melka.

Domácím se výborně vydařil nástup do druhého dějství, během dvou minut a čtvrt odskočil už na 5:1, na což hlavní kouč hostů Weintritt reagoval oddechovým časem. Valaši využili také druhou početní převahu, tento gól byl po další střele Tepera připsán Klhůfkovi. Měli i další solidní šance, stejně jako v prvním zápase je však trápila koncovka. Po polovině třetiny navíc dohrál Jonák, jenž za úder loktem do obličeje Smoleňáka schytal pět minut plus do konce zápasu. Rytíři v této přesilové hře skórovali hned dvakrát, po 40 minutách to tak bylo 7:2.

Závěrečná třetina se už jen dohrávala, další gól nepadl. Kladenští hokejisté si tak došli také pro druhou výhru v letošní baráži.

Baráž, 2. zápas

Rytíři Kladno – VHK ROBE Vsetín 7:2 (3:1, 4:1, 0:0), stav série 2:0

Branky a nahrávky: 2. Jágr (Strnad), 9. Tralmaks (Filip), 20. Melka (Strnad, Ticháček), 22. Smoleňák (Tralmaks, Sideroff), 23. Melka (Strnad, Jágr), 34. M. Procházka (Slováček), 37. M. Procházka (Jarůšek) – 10. Jonák (Teper, Jenáček), 27. Klhůfek (Teper, Jenáček).

Střely na branku: 36:33. Vyloučení: 10:7. Vyšší tresty: 0:2. Využití: 2:2. Rozhodčí: Vrba, Šindel – Brejcha, Špůr. Diváci: 5 200 (vyprodáno).

Rytíři Kladno: Brízgala (Mitens) – Ticháček, Hejda, Slováček, Babka, Veber, Martenet – Jarůšek, Filip, M. Procházka – Smoleňák (C), Sideroff, Tralmaks – Frolík, Pytlík, Kusý – Strnad (A), Melka (A), Jágr – O. Bláha.

VHK ROBE Vsetín: Romančík (Pavlíček) – Hryciow, Jenáček, Staněk, Teper, Ondračka, Larsen, Kojo – Jonák (A), Klhůfek, Rob (A) – Hořanský, Kratochvil, Hrňa (C) – Holec, Matějček, Š. Bláha – Machala, Kern, Zabusovs.