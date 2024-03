ROZHOVOR/ U týmu je necelé dvě sezony, v obou dovedl hokejisty Vsetína do finále Chance ligy. To nyní navíc ještě může překonat, jeho svěřenci budou od příštího úterý bojovat o baráž. Od posledního semifinále s Duklou Jihlava mají jeho svěřenci týden volna od soutěžních zápasů. „Na místě musí být velká pokora. Začíná to od malých detailů, brutální bojovnosti a disciplíny. Ale i dobrého gólmana a fanoušků v zádech,“ zdůrazňuje hlavní kouč Valachů Jiří Weintritt.

Hlavní kouč Vsetína Jiří Weintritt. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Hlavní téma semifinále? Přesilové hry. Mančaft z Vysočiny v početních převahách zničil čtvrtfinálového soupeře z Poruby, včetně předkola takto nasázel patnáct branek!

Valaši si na to dali větší pozor, ve čtyřech zápasech inkasovali v oslabení „jen“ čtyřikrát. „V základní části je měla špatné, v play-off to úplně otočila. Jsou v nich nejlepším týmem ve vyřazovací části. V této činnosti byla vážně velmi dobrá,“ smekl Weintritt před obrovskou zbraní protivníka.

Pane trenére, co rozhodlo o vašem postupu do finále?

Zápasy charakterizovalo, že Jihlava měla první půlku utkání lepší, my pak většinou druhou polovinu. Nakonec rozhodovaly malé věci, možná jsme měli trošičku vyrovnanější lajny než soupeř. K tomu jsme vyhráli oba zápasy v Pelhřimově, což bylo opravdu těžké. Brali jsme to jako úspěch. Góly jsme pokaždé dali v posledních pěti minutách. I Jihlava však měla své šance.

OBRAZEM: Hokejový Vsetín je potřetí v řadě ve finále Chance ligy!

Velkou formu v play-off chytl Maxim Žukov, že?

Žuk to tak měl už v Jihlavě, v základní části se tam potuloval. Trenéři k tomu měli určité výhrady, stejně tak i my. Na play-off se umí připravit, týmu dá v kritických momentech potřebný klid. Mančaft dobře ví, kdo stojí v bráně, což je důležité. Když se něco nepodaří, tak je tam ještě jedna instance.

Byl podle vás jedním z klíčových faktorů celé série?

Určitě ano. Gólmani jsou klíčoví nejen v play-off, ale v každém utkání. V mých očích je to nejdůležitější hráč týmu. Ten může být průměrný, pokud však má nadprůměrného gólmana, tak může mít úspěšnou sezonu.

V semifinále se dařilo v lednu příchozí dvojici Patriks Zabusovs, Ondřej Machala. Jak jste spokojený s jejich přínosem?

Kluci přišli na základě těžkých zranění Berzinše, Hořanského a Janduse. Vůbec nebylo jasné, kdy se budou schopni vrátit, v případě Janduse se to potvrdilo. Berzinš bojoval o ledvinu. Hořanský měl operaci ramena. Je dobře, že se nakonec dali dohromady. Zabu a Ondra Machala hodně zvedli konkurenci v týmu, což je velmi důležité, útočníci do té doby měli své pozice jisté. Každý musel posunout své úsilí a pracovitost na jiný level, aby se udržel v základu. Jejich příchod je jednoznačně pozitivní. V play-off to oba dokazují.

Podívejte se: 3 504 diváků dovedlo Vsetín do finále. Byli jste u toho?

Berzinš se do hry vrátil jen dva měsíce po těžkém zranění. Minimálně je potřeba ocenit jeho obětavost a odhodlání. V play-off znovu hraje dobře, střílí důležité góly.

Zranění bylo velmi těžké, jezdili jsme za ním na jipku do Zlína. V jeho mladém životě to byla opravdu těžká chvíle. Zvládl to. Když doktoři řekli, že může hrát, tak jsme měli pouze obavu, aby ho to neblokovalo v hlavě, psychika vás někdy nepustí. V jeho případě se to podařilo. Hraje velmi dobře ve čtyřech, blokuje střely, tyto věci má v sobě. Teď navíc vstřelil další potřebný gól. Pro nás je to důležitý článek.

Mimo hru byl poslední tři zápasy bývalý kapitán týmu Jonák. Prozradíte podrobnosti?

Víťa Jonák je zraněný.

Stihne se dát na finále do pořádku ?

Jak už jsem zmínil, Víťa je nyní zraněný.

Finále začíná přesně týden po vašem posledním semifinále, v play-off jste navíc prohráli jen dvakrát. Vnímáte, že to pro vás může být výhoda?

Nejprve bych chtěl říct, že tento rok byla Chance liga nesmírně vyrovnaná. Mančafty bojující o záchranu hrály ve druhé polovině velmi dobře, každý mohl porazit každého. Dominantní Poruba navíc skončila hned v prvním kole play-off.

Síly se samozřejmě počítají. Odehráli jsme devět utkání, dvě jsme nezvládli, soupeři ve druhé sérii mají oproti nám minimálně o jeden zápas navíc. Může to sehrát roli. Někdy je lepší hrát, někdy odpočívat. Zítra (středa) trénujeme, pak máme dva dny volna. Sejdeme se a od soboty se s pokorou a plným tréninkovým úsilím začneme připravovat na finálového soupeře.

Vsetín postoupil do finále potřetí v řadě. Je to velký úspěch?

Člověk by řekl: ‚Pojďme to už zlomit!' Pokud však budeme ve velké euforii, někde se vznášet a plácat se po ramenou, tak to nezvládneme. Finále začíná za stavu 0:0, Zlín i Litoměřice jsou velmi kvalitní mančafty. Na místě musí být velká pokora. Začíná to od malých detailů, brutální bojovnosti a disciplíny. Ale i dobrého gólmana a fanoušků v zádech.

Na semifinále přišlo maximálně tři a půl tisíce diváků. Nemrzí vás, že nedorazila větší návštěva?

Pokud se nepletu, tak ani jedno utkání jsme netrefili o víkendu, hrajeme ve všední dny. Kdybychom hráli o víkendu, tak hranici čtyř tisíc diváků překročíme. I přesto to jsou krásné návštěvy. Fanoušci nás podporují celou sezonu, nechodí pouze ti sváteční na play-off, podpora je celosezonní. Vidíte, jak to je, Vsetín žije hokejem. Musím poděkovat fanouškům, celou sérii nás podporovali, do Pelhřimova jezdili početně i hlasitě. (úsměv) Tým to vnímá, je za to vděčný.

Přejete si do finále Zlín, nebo Litoměřice?

Teď už si jen přeji dát slivovičku. (smích) Ať to bude kdokoliv, budeme bojovat!