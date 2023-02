Aktivnější nástup do utkání měli hosté, z čehož pramenila i vedoucí branka Meluzína. Brzy v přesilové hře odpověděl Holec, který se trefil hned ve druhém zápase v dresu Valachů.

Jihlava šla i ve druhé třetině do vedení, za stavu 1:1 využila přesilovou hru. Reakce domácích trvala pouhých 18 vteřin, mezi kruhy osamocený Voženílek zařídil druhé vyrovnání.

V čase 44:54 přišla klíčová chvíle zápasu. Vsetínští si tak dlouho hráli s pukem ve vlastním pásmu, až ho odevzdali soupeři, Harkabus střelou pod břevno nedal Žukovovi šanci.

„Zápasy jsou teď takové, že kdo vyvede nějakou ptákovinu, tak to dopadne takto. Nyní jsme ji udělali my, dostali jsme úplně stupidní gól na 2:3. V podstatě jsme jim to přivezli k nám,“ vrátil se rozlobený Kucharczyk k vítězné brance zápasu.

Hosté v závěru pojistili výhru dvěma trefami do prázdné branky. „Dukla to pak odbránila, v tomto je vážně dobrá. Má na to stavěný tým,“ vyzdvihl Radim Kucharczyk posledního protivníka Vsetína.

Druhé mužstvo tabulky v pondělí 13. února na Lapači přivítá Sokolov.

Chance liga, 45. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC Dukla Jihlava 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 9. Holec (Klhůfek), 26. Voženílek (R. Půček, Klhůfek) – 6. Meluzin (F. Kočí, Chlubna), 26. Miškář (Menšík, Handl), 45. Harkabus, 59. Karabáček (Menšík), 60. Pořízek (Miškář, D. Kolář). Střely na branku: 27:30. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 2 220. Rozhodčí: Zubzanda, Grygera – Hanzlík, Dědek

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Vošvrda) – Ondračka, Voženílek, O. Němec, Jenáček, Říha (A), Česánek – Rob, Bērziņš, Jonák (C) – R. Půček, Klhůfek, Hořanský – Jenyš, Holec, Sihvonen – Š. Bláha, Lichanec, Berger – Číp.

HC Dukla Jihlava: Neužil (Beran) – Dundáček, Haman, D. Kolář, Vala, Bilčík, A. Dvořák, F. Kočí – T. Havránek, Skořepa (C), Pořízek – Harkabus (A), Miškář, Karabáček – Cachnín, Menšík, Chlubna – Meluzin, Handl, V. Brož.