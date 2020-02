Sedmačtyřicet vteřin po čtvrtém gólu hostů však Gorčík trefou do opuštěné branky Stadionu na konečných 6:4 odšpuntoval vsetínské oslavy.

Dvěma góly a asistencí se na druhé výhře Vsetína za posledních pět zápasů podíleli Březina s Gorčíkem, také Roman Vlach si připsal tři body za gól a dvě přihrávky. O čtyři ze šesti gólů se pak postarala druhá formace Březina-Vlach-Tůma.

Vsetín tak po dvou porážkách v řadě zabral.

„Zápas s Přerovem nám vzal spoustu sil. Než jsme rozjezdili nohy, hlavně prvních deset minut jsme byli po dvou prohrách nervózní a Litoměřice byly lepší. Poté se hra srovnala. Za stavu 2:2 to bylo o tom, že se nám podařily dát dva góly. Po pátém gólu jsme to relativně měli pod kontrolou, ale pořád bohužel dokážeme vytvořit věci, že soupeře vrátíme do utkání. Nakonec jsme rádi za gól do prázdné branky Gorčíka. Kdo ví, jak to mohlo ještě dopadnout,“ ulevil si trenér Vsetína Luboš Jenáček.

VSETÍN – LITOMĚŘICE 6:4 (2:1, 3:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 11. Březina (R. Vlach, Slováček), 16. Gorčík (Slováček, Hunkes), 25. Březina (R. Vlach, D. Tůma), 30. R. Vlach (Jonák, Gorčík), 34. D. Tůma (Březina, R. Vlach), 57. Gorčík – 20. Korkiakoski (D. Voženílek, Strejček), 22. D. Sklenář, 54. Korkiakoski (Klejna, Baláž), 56. Marcel (M. Beran). Rozhodčí: Cabák, Pilný – Lukš, Konvička. Diváci: 2410. Průběh zápasu: 2:0, 2:2, 5:2, 5:4, 6:4.

Vsetín: Bláha – Slováček, Kudělka, Smetana, Hunkes, Jeřábek, Holomek, Dudáš – Jonák, Rehuš, Gorčík – Březina, R. Vlach, D. Tůma – Procházka, Karafiát, Dostálek – Hořanský, Šilhavý, Vítek.

Další zápasy o pořadí v play-off: Havířov – České Budějovice 2:4, Poruba – Přerov 8:1, Slavia Praha – Chomutov 3:4.

1. Č.Budějovice 52 44 1 3 4 237:114 138

2. Přerov 53 27 7 14 5 142:118 100

3. Vsetín 52 25 5 17 5 162:136 90

4. Chomutov 53 27 2 20 4 157:139 89

5. Slavia Praha 52 24 6 21 1 159:150 85

6. Litoměřice 52 21 4 21 6 176:169 77

7. Havířov 52 24 1 25 2 132:139 76

8. Poruba 52 22 3 27 0 156:159 72

Zápasy o účast v předkole: Benátky n/Jizerou – Třebíč 0:1, Ústí n/Labem – Frýdek-Místek 3:2, Sokolov – Prostějov 3:5.