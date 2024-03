Valaši ustáli první venkovní semifinále v Pelhřimově, Duklu Jihlava porazili 4:3. O vítězný gól se v čase 56:27 postaral Luboš Rob. Další zápas absolvují zítra znovu od 16.30 hodin.

Vsetínští hokejisté (zelené dresy) po sobotě vedou v semifinále Chance ligy 2:1 na zápasy. | Foto: Jaroslav Loskot

„Začali jsme poměrně vlažně, pak nám ale hodně pomohl šťastný odraz od mantinelu. Nicméně, těžko jsme se dnes dostávali do zápasového tempa, to se projevilo ve třetí třetině, kdy nás Dukla zatlačila. Nevyhrávali jsme souboje a ten gól jsme tam inkasovali. Pomohla nám přesilovka, někdy je to tak, že po dvou náročných zápasech přijde útlum, my jsme dnes měli aktivitu vysokou. Zápas jsme zvládli, což je pro nás velmi cenné,“ těší asistenta trenéra hostů Luboše Roba staršího.

Hostujícím hokejistům poprvé v letošní sezoně chyběl Jonák, jehož místo v elitní formaci zaujal Matějček. Po třízápasové absenci se v sestavě Valachů objevil mladík Dědek, který šel do druhé formace vedle Holce a Hrni.

Vsetínští vstoupili do zápasu excelentně, po 29 vteřinách se prosadil Teper, jehož nahození ze středního pásma narazilo na mantinel a puk se štěstím zaplul za Berana. Domácí dokázali brzy srovnat, dvanáctý gól v play-off vstřelil Harkabus, jak jinak než v přesilové hře. O dvě minuty později Dukla otočila skóre na svoji stranu, znovu skóroval zkušený útočník. Divoká první třetina pokračovala, puk se na brankovišti odrazil k Berzinšovi, který srovnal na 2:2.

Druhé dějství bylo gólově klidnější, jedna branka přesto padla. Početní převaha domácím hokejistům hrubě nevyšla, dovolili přečíslení lotyšských útočníků, po přihrávce Berzinše skóroval Zabusovs.

Jihlavě se na začátku třetí části podařilo srovnat, o což se postaral v této sérii produktivní Štefančík, pro kterého to v semifinále byla už čtvrtá trefa. Hosté se čtyři minuty před koncem dostali k početní převaze, kterou využil Rob. Skóre se pak už neměnilo, Vsetín zapsal druhé vítězství v semifinále.

Chance liga, 3. semifinále

HC Dukla Jihlava – VHK ROBE Vsetín 3:4 (2:2, 0:1, 1:1), stav série 1:2 na zápasy

Branky a nahrávky: 5. Harkabus (Čachotský), 7. Harkabus (Štefančík, Dundáček), 42. Štefančík (T. Havránek, Harkabus) – 1. Teper, 12. Bērziņš (Zabusovs, Machala), 29. Zabusovs (Bērziņš), 57. Rob (Š. Jenáček).

Střely na branku: 32:26. Vyloučení: 4:6. Vyšší tresty: 3:1. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Horák, Kubičík – Jindra, Komínek. Diváci: 2 500.

HC Dukla Jihlava: A. Beran (Maláč) – Kočí, Bilčík, Ozols, Dvořák, Koštoval, Dundáček – Cachnín, R. Toman, Čachotský (C) – Štefančík, T. Havránek, Harkabus (A) – Jelínek, Menšík, Rauš – V. Brož, Pořízek, Chvátal.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Romančík) – Š. Jenáček, Smetana (A), Teper, Staněk, Larsen, Ondračka, Hryciow – Rob (A), Matějček, Klhůfek – Hrňa (C), Dědek, Holec – Š. Bláha, Kern, Hořanský – Zabusovs, Bērziņš, Machala.