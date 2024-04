Konečně by jim to mohlo klapnout. Ve finále Chance ligy jsou potřetí v řadě, po předchozích nezdarech s Duklou Jihlava a Zlínem mají k baráži pořádně nakročeno . Před úterním pátým duelem svěřenci Jiřího Weintritta disponují třemi mečboly. Zítra už můžou celou sezonu této soutěže ukončit. „Stále není rozhodnuto, teprve vedeme 3:1 na zápasy!“ mírní Tesařík velké natěšení vsetínských fanoušků.

Valaši cítí, že šance je velká. Že teď by to už mohli dotáhnout a zahrát si o vytouženou extraligu. Proti Kladnu však za současných podmínek doma hrát nemůžou. Mimo jiné nemají vyhovující mantinely, jsou na něm stále ty zastaralé. „Děláme vše, abychom případnou baráž na Lapači hráli. Nejpozději do konce víkendu bychom chtěli mít jasno,“ líčí důležitý člen vsetínského vedení.

Krok od baráže i milníku! Nemyslím na to, říká Jonák

Hrát na domácím ledě je pro všechny prioritní. Stále se snaží, aby to klaplo. A Valaši mohli v případné baráži nastoupit tam, kde nejvíce chtějí. „Zkoušíme to, řešíme. Nejradši bychom samozřejmě hráli doma. Hokej děláme kvůli lidem,“ má jasno Tesařík.

Jak moc je baráž na Lapači reálná odhadovat nechtěl. „Nedokážu posoudit. Posíláme dopisy na APK (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje). Začali jsme to řešit až teď, předtím jsme nevěděli, jak na tom budeme. Pořád jsme navíc nepostoupili. Nechtěli jsme urazit štěstí,“ říká skálopevně 50letý činovník klubu.

Pokud Vsetín skutečně postoupí a Lapač nevyjde, musí za Sirákovem počítat i s dalšími variantami. A těch je týden do začátku bojů o extraligu stále hodně. „Jsou tam nějaké možnosti – můžeme hrát v Brně nebo Třinci. Ale i na Kladně, což myslím naprosto vážně,“ přibližuje Radim Tesařík.

Objektiv Jana Zahnaše: Znovu vyprodáno, znovu výhra Vsetína. Byli jste u toho?

Zároveň zmínil varianty, kde se hrát nemůže. „Poruba u sebe něco předělává, stejně jako Vítkovice. V Olomouci už není led.“

Nejjednodušší varianta? Tou je na první pohled Zlín, jehož útočištěm je Trinity Bank Aréna Luďka Čajky. Vzhledem k rivalitě obou klubů a současné finálové sérii by to však bylo hodně specifické. „Myslím si, že reálné to není. Jestli o tom budeme jednat? V této chvíli ještě nevíme.“

Jak už bylo zmíněno, Lapač má v této chvíli zastaralé mantinely, ty nové pružné, v Chance lize nejsou povinné. Před loňským začátkem soutěže si je nechali vyhotovit Berani. Na Lapači by měly být od příští sezony. „Město nám na ně přislíbilo finance, mělo by to být stoprocentní,“ dal Radim Tesařík naději fanouškům do budoucna.

Zda hokejisté Vsetína projdou do baráže už může být jasné v úterý, začíná se v 18 hodin. Valaši doufají, že i díky tomu by poprvé u nich mohlo být ve finále vyprodáno. „Mimo jiné nám blbě vyšly termíny úterý a středa, jinak věřím, že by se to zaplnilo jako ve Zlíně. Byli bychom pochopitelně rádi i kvůli rozpočtu,“ uzavírá sportovní manažer Vsetína Radim Tesařík.