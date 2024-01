V posledních čtyřech zápasech jste vždy vstřelili pouze jeden gól.

Koncovka je samozřejmě vždy důležitá. Máme střely, vytváříme si šance, dostáváme se však do toho pozdě. Je to uspěchané.

Od druhé reprezentační přestávky chybí kapitán Erik Hrňa. Nebudeme-li počítat výhru 5:4 s Pardubicemi B, od jeho absence jste v sedmi zápasech vsítili maximálně dvě branky.

Erik je náš elitní hráč, nejlepší střelec. S Erikem bude kvalita větší. Nechtěli bychom to však stavět na jednotlivcích. Teď máme útlum, není to ale pouze o jednom hráči. Věřím, že se dostaneme do herní pohody, je to o nastavení výše uvedených věcí.

Neměli by tým při absenci kapitána táhnout Vít Jonák a váš syn Luboš? Oba mají v novém roce shodně po jedné asistenci…

Vždy to je o tom, že první dvě lajny jsou zodpovědné za výsledek, berou to na sebe. Kluci vždy mají v sezoně určitou prodlevu, přišla v této části. Každopádně jsme o tom s nimi mluvili.

Na druhou stranu oba tým táhli už v minulosti, i bez Erika Hrni, že?

Jsme na ně nároční, uvědomují si to. Jde tu ale ještě o jednu věc – góly sice nedáváme, moc jich ale ani nedostáváme, se Zlínem i Znojmem to vždy bylo o jedné brance. Právě to pak rozhoduje o pravdě, jestli jste úspěšní, nebo ne. Vítězství jsou pro nás pořád důležitá. Navíc jsme stále druzí.

Proti Znojmu nedohrál Erik Beržins. Můžete přiblížit, jak to s ním vypadá?

Berži zápas nedohrál. Bohužel to s ním nevypadá vůbec dobře, možná ho budeme postrádat do konce sezony. Do 31. ledna musíme řešit posílení, nejlépe kvalit, jaké má právě on. Někoho se na toto místo budeme snažit přivést. Více bych jeho stav nechtěl komentovat, je to citlivá věc, i k samotnému hráči. Není to vůbec jednoduchá věc, může ovlivnit i jeho kariéru.

Od nového roku navíc absentuje Tomáš Jandus, který si rychle získal vsetínské fanoušky.

Tom byl na operaci, má zlomeninu nad kotníkem. Minimálně by měl chybět dva měsíce, to by však měl teprve začít trénovat. Možná to však bude až do konce sezony. Musíme si s tím poradit.

Na hostování do Frýdku-Místku jste poslali dvojici Pavel Kubiš, Jakub Teper. Ve středu však ani jeden z nich do zápasu na Slavii nezasáhl. Máte podrobnější informace?

Kuba Teper je nepatrně indisponovaný ohledně svého zdraví, není to však na nějaké větší omezení. Pavel Kubiš je zraněný, u něj to vypadá na měsíc.

Vypadli vám důležití útočníci, na hostování přišel Vojtěch Šuhaj. Prodloužíte s ním do konce sezony?

Přišel k nám v době, kdy se nám nedaří. Uvidíme, jak to bude probíhat dál, jak se pak dohodneme. O tom se bude rozhodovat na konci měsíce.