Zlínský odchovanec začal sezonu v extraligové Plzni, následně odešel do Pardubic, za které naskočil do 31 zápasů s bilancí jedné branky a dvou asistencí.

„Letos byla situace opravdu specifická. Konzultoval jsem to s tátou, doporučil mi, abych do Vsetína šel,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web 30letý Roman Vlach, který se domluvil na kontraktu i pro nadcházející sezonu.

Vlach se svým novým týmem po konci v Pardubicích už pár dnů trénoval.

„Čekají nás výborné zápasy, diváci, strašně moc se na to těším. Táta mi doporučil, ať tady jdu a zkusím se takzvaně oživit,“ pousmál se hráč, který doposud v nejvyšší soutěži odehrál 561 utkání a v roce 2018 pomohl Třinci ke stříbrným medailím.

„Chci pomoct týmu, aby byl co nejvýš, nejlépe k postupu. Vsetín určitě patří nahoru,“ má jasno Roman Vlach, který by měl naskočit už do sobotního zápasu v Havířově.

Vsetín tak po nedávném příchodu obránce Smetany přivedl před páteční uzávěrkou přestupů na prvoligové poměry další zvučné jméno.

„Jsme rádi, že jsme se s Romanem domluvili na jeho působení na Lapači. Slibujeme si od něj posílení naší ofenzivní síly a přesilovek. Dohodli jsme se na angažmá nejen pro tuto sezonu, ale i pro tu příští,“ uvedl jednatel VHK ROBE Vsetín Daniel Tobola.