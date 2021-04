„Bylo jich tam pět šest, udělali transparenty. Když jsme byli v šatně, tak jsme slyšeli, jak stáli venku, dokonce snad měli buben a povzbuzovali nás přes okno. Šli jsme jim poděkovat, zasloužili si to,“ chválili zkušený forvard Roman Vlach skupinku podporovatelů spadajících do aktuálně stanového počtu osob.

Skalní fanoušci se však pochopitelně ani na vyřazovací boje bohužel nedostali. Vinou epidemiologické situace museli zůstat pouze doma u televizních obrazovek. „Jejich absence nás hodně mrzela, mě možná nejvíce,“ přiznal 31letý borec, který na Valašsko přišel na konci předminulého ledna.

„Ve Vsetíně jsem se právě těšil na play-off a na plný dům. Zvláště včera (neděli – pozn. red.), když šlo do tuhého. Ještě by nám více pomohli. Ať chcete, nebo ne, ženou vás dopředu. Na Vsetíně jsou perfektní,“ smeká Vlach před zdejším obecenstvem, na jehož pravou atmosféru si však ještě nějaký ten čas musí počkat.

Dlouho naopak nebude muset čekat na semifinále play-off druhé nejvyšší soutěže. Účast mezi čtyřmi nejlepšími týmy Chance ligy si hokejisté Vsetína zajistili v neděli po 91 minutách boje, kdy se ve druhé polovině druhého prodloužení prosadil hrdina série a odchovanec klubu Daniel Klímek.

Výraznou roli na vítězství si však připsal také Roman Vlach, který v 18. minutě úvodní třetiny poslal domácí do vedení 2:1. „Ze střídačky jsem šel na led. Viděl jsem, že soupeř zakládá útok, snažil jsem se tak nim najet. Možná se mě jejich hráč lekl. Ujel jsem, našlápl do rychlosti, byl sám před brankou a do víka zakončil,“ popsal nádherný hokejový okamžik někdejší hráč Zlína.

Že zápas nebyl jednoduchý ukázalo také první prodloužení, ve kterém Vlach na první pohled dostal tvrdý hit. „Sledoval jsem, jestli od někoho nedostanu puk. Hráč Vrchlabí tam přiletěl rychle, nestíhal jsem se podívat před sebe. Nebylo to nic hrozného. Možná to tak vypadalo, nějak mě to ale neuškodilo,“ uklidnil fanoušky Valachů, kteří se tak na dosud šestibodového útočníka v letošním play-off budou moci spolehnout v semifinálových bojích.

Jak však Roman Vlach připustil, nedělní zápas mu dal pořádně zabrat. „Vstávalo se mi velmi těžko, všichni jsme na tom asi podobně,“ pousmál se. „Byla to hodně dlouhá a náročná série. Jsme rádi, že jsme ji zakončili vítězně a nemusíme jet do Vrchlabí,“ oddechl si s tím, že již z hlavy mohl vytěsnit potenciální sedmý zápas série.

I když proti 4. týmu základní části nakonec odehráli „pouze“ šest utkání, tak se jednalo o velmi náročné boje. „Zápasy byly hodně fyzicky náročné, ze začátku se to docela řezalo, někdy se jednalo až o hraniční zákroky. Museli jsme se však kousnout, k play-off to patří. Věřili jsme, že když postoupíme, tak se nám vše vrátí a v dobrém slova smyslu se budeme smát my. Počítali jsme, že to bude těžká série,“ predikoval už dopředu i kvůli dvěma přesunům na druhou stranu republiku.

„Bylo toho dost. I když se to nezdá, tak cesta do Vrchlabí není zadarmo, načte se to. K tomu se připočte, že člověk nespí ve vlastní posteli, ale po hotelích, vyjede o den dříve. Organismus tak nyní bude rád, že si odpočine. Nyní máme dva dny volna, člověk posbírá více sil,“ užívá si důležitou regeneraci. „Mám malou dceru, na gauči mě ležet nenechá,“ směje se. „Spíše se ní někam půjdu projít či na kolo,“ má jasno.

Semifinálové boje se rozjedou již tento pátek. Svěřenci Romana Stantiena v duelech o finále narazí buď na Porubu či Jihlava, která zítra přivítá Litoměřice. „Mně osobně je jedno, proti komu se utkáme. Za sebe bych si spíše přál Porubu, ale je to pouze můj pohled. Nabízí se Jihlava, což není zajížďka. Pokud chceme jít dále, musíme porazit kohokoliv,“ ví dobře v červnu 32letý borec.

„Upřímně ale nedokážu říct, kdo by nám seděl. V obou týmech nejsou žádní řezníci, mají podobný styl hokeje, umí ho hrát. Teď jsme zažili tvrdší styl play-off, obstáli jsme. V každém případě to bude pro diváka atraktivní hokej,“ uzavírá natěšeně.