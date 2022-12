„Bušili jsme do zavřených vrat, soupeř byl v obraně dobře organizovaný. Odjížděl nám do brejků. Střelecké pozice jsme zbytečně přehrávali, bylo to komplikované. Hráče jsme nabádali, abychom zjednodušili koncovku a pomohli si v přesilovce. Tým si zaslouží pochvalu za druhý otočený zápas v řadě,“ těšilo hlavního kouče Vsetína Jiřího Weintritta na pozápasové tiskové konferenci.