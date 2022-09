„Výhru jsme vydřeli," oddechl si asistent trenéra Vsetína Jan Srdínko. „Od začátku jsme měli dobrý pohyb, hráli v útočném pásmu, málo jsme se však tlačili do prostoru, ve kterém to bolí. Byl to kámen úrazu, proč jsme nemohli skórovat. Po inkasovaném gólu bylo nesmírně těžké se do toho znovu zpátky dostat. Pomohli jsme si přesilovou hru, které nám paradoxně nešly," dodal Srdínko pro klubovou televizi.