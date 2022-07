Vítek s Valachy až do sezony 2016/2017 nastupoval ve třetí nejvyšší soutěži, následně postoupil do tehdejší WSM ligy. Příští sezonu se už šestým rokem začne pohybovat na kluzištích první ligy. „Samozřejmě záleží i na klubu, zda o vás má zájem. Proto se těším i na tu následující. Vsetín se od většiny prvoligových klubů liší tím, že na hokej chodí spousta fanoušků. Člověka to baví o to víc, když má pro koho hrát. Sport se přece dělá pro lidi.“

Ve Vsetíně dosud vstřelil 95 gólů. V dalším ročníku Chance ligy by tak své konto mohl zakulatit. „Chtěl bych hlavně pomoci týmu, abychom byli úspěšní. Myslím si, že moje role v týmu je trošku jiná, gólová smršť se ode mě asi nečeká. Nemyslím na to, i když by samozřejmě bylo hezké být někde uvedený jako autor stovky gólů. Nijak se na to však neupínám," má jasno David Vítek.