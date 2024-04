Znovu ukázal, že proti Beranům mu to pálí. Finálová trefa z nedělního večera navíc byla 99. gólem Víta Jonáka ve vsetínském dresu. „Filip Bazala (výkonný manažer) mi před zápasovým výpadkem připomínal, že mi od tohoto milníku chybí dva góly. Je to ale věc, na kterou vůbec nemyslím,“ tvrdí Jonák, který je s Valachy krok od vítězství v Chance lize.

Radost Vsetína ve čtvrtém finále Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl.

Víťo, po víkendu musí panovat obrovská spokojenost.

Určitě ano. Říkali jsme si, že by bylo super si odvézt alespoň bod, povedly se hned dva. Je to paráda!

V nedělním finále jste znovu brzy otevřeli skóre, pak jste během deseti minut nevyužili tři přesilovky. Byla to šance rozhodnout utkání už dříve?

Byla to velká škoda. V jedné přesilovce jsem měl velkou šanci, mohl jsem dát gól na 2:0, možná by nám to dodalo větší klid. Bohužel jsme inkasovali na 1:1. Zlín na každou naši branku dokázal brzy odpovědět, což by se nám nemělo stávat, hru bychom měli více kontrolovat. Naštěstí jsme zápas dovedli do vítězného konce.

Ve třetí třetině jste vstřelil gól na 3:2. Podle asistenta trenéra Beranů byl nejhloupější, jaký za hráčskou a trenérskou kariéru zažil…

Byl tam odražený puk, domácí se ho snažili chytit. Šel lobem, spadl před Hufem. Plácl jsem do toho, moc jiných gólů než z brankoviště nedávám. (úsměv) Byl pro mě typický.

Byly víkendové zápasy hodně o trpělivosti?

Rozhodně, Zlín hraje dobře. Nikdo nemohl předpokládat, že zápasy budou vypadat jako u nás na Lapači. Hra se tady trochu srovnala. Je to derby, jak má být. Když si vezmete sérii Pardubic s Hradcem, byly to zápasy o jednom gólu. To samé teď proběhlo ve Zlíně.

Oproti Beranům vypadáte hladovější…

Všichni chtějí vítězství. Kdo hraje hokej, tak nejlepší pocit máte právě z výhry, ať už hrajete turnaj někde za barákem, krajský přebor nebo extraligu. Vždy chcete vyhrát. Kluci ze Zlína by samozřejmě také rádi zvítězili, o ten fous jsme ovšem v těchto zápasech byli lepší.

Zdroj: Deník/Radek Štohl.

Loni jste ze Zlína odjížděli s nepříznivým stavem 1:3, teď naopak tímto rozdílem vedete. Co je teď jiné?

Je to o detailech. V nich jsme letos lepší. Možná máme o něco více sil, tým je zkušenější než loni. Překlápí to na naši stranu. Loňská zkušenost nám může pomoct, prošli jsme si těžkými chvílemi, tým to posílilo. Je silnější a odolnější než loni.

Celou sezonu jste měli velké absence, chybělo vám osm devět hráčů. Ve finále jste však kompletní. Je to velká pomoc?

Rozhodně to tak je. Čím méně máme v play-off zraněných hráčů, tím je to pro nás lepší. V sezoně to bylo hodně specifické, nikdy jsem nezažil, aby tolik hráčů bylo mimo. Teď to zaklepu, že kromě mé nedávné absence držíme.

V play-off jste vynechal pět zápasů v řadě. Jak jste prožíval tyto duely jen z tribuny?

Bylo to dost frustrující. Celý rok dřete, těšíte se na tuto část. Navíc jsem se cítil dobře. Pak bohužel přišel takový výpadek, což moc neovlivníte. Snažil jsem se co nejdříve vrátit a pomoct týmu.

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Měl jste pochyby, že byste do finále vůbec nezasáhl?

Asi ze začátku, nikdy pořádně nevíte, co se děje, nějaké pochyby tam tak byly. Dělal jsem vše, abych se co nejdříve vrátil. Naštěstí se povedlo.

Jste krok od baráže, vedete 3:1 na zápasy. Osobně jste zažil obě předchozí finálové série. Je velká motivace zvednout pohár na domácím Lapači?

Byla každý rok, teď jsme tomu nejblíž. Je tak obrovská! Do zápasu budeme muset vstoupit s pokorou, vyváženou sebevědomím. Budeme si za tím chtít jít, abychom finále doma ukončili.

Čekáte, že v úterý bude vyprodáno? Na předchozí dva duely ve Vsetíně nebylo.

Jestli na Lapači přijde čtyři a půl nebo plný zimák, tak to moc poznat nejde. Atmosféra je tak specifická, že už při dvou a půl tisících je tam randál. Přál bych si však, aby na příští zápas bylo vyprodáno.

Venku by znovu mělo být teplo. Projeví se to i na ledu?

Nechme se překvapit, jaké v úterý bude počasí, jak to bude s ledem. Je ale docela nepříjemné v tom vedru hrát, síly ubývají rychleji. Po zápase si můžeme ždímat spodní prádlo. Podmínky jsou však pro všechny stejné.

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš