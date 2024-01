Od září 2022 vás proti Zlínu čeká už 13. soutěžní utkání. Vnímáte atmosféru těchto zápasů stejně? Specifické je to právě atmosférou, jaká na obou stadionech vždy panuje. Diváci si tyto zápasy hodně užívají. Na ledě je to pak vždy trochu třaskavější než v ostatních utkáních. Pro všechny je to svátek hokeje. Nemůžeme se nechat strhnout emocemi, chceme vyhrát! Uvědomujeme si, že pro fanoušky má tento zápas speciální hodnotu.

V derby se vám osobně daří, v loňské sezoně jste Beranům vstřelil osm gólů. Letos jste se branky v prvních dvou duelech nedočkal. Necháváte si to na sobotu?

Uvidíme, bylo by to hezké. O to víc, kdybychom díky tomu vyhráli. (úsměv) Předchozí sérii bych spíše přičetl štěstí, než tomu, že by mi soupeř extra seděl. Motivace na takový zápas je vždy větší, máme to spojené s fanoušky, chceme jim udělat radost. Z tohoto hlediska je to speciální. Není snad nic lepšího, než s nimi na Lapači oslavit vítězství nad Zlínem.

Podle posledních informací to vypadá, že na Lapači znovu nebude vyprodáno. V říjnu přišlo „jen“ 4 682 diváků.

Asi to není úplně dotaz na mě, nevím, co za tím je. Každopádně je to škoda, co si vzpomínám, ve Zlíně vyprodáno bylo. Souhlasím ale s tím, že už při návštěvě přes čtyři tisíce diváků je na Lapači výborná až neskutečná atmosféra.

Svazuje vás to?

Osobně mě to naopak motivuje. Na některé zimáky chodí 500 až 1 000 lidí, což je pro mě při domácích zápasech dost těžko představitelné. Před vsetínskými fanoušky si každý zápas užívám. Nikdy nevíte, co bude za rok, dva.

Fanoušky jste naposledy nepotěšili, ve středu jste v Sokolově padli 1:4. Čemu přičítat prohru?

Vytvořili jsme si šance, selhali jsme však v koncovce, byli jsme málo produktivní. Soupeř naopak trestal naše individuální chyby, nakupilo se jich celkem hodně, některé nevyužil. Celkově to byl podobný zápas tomu prvnímu, kdy jsme dokonce nedali ani gól – Sokolov jsme znovu přestříleli, byl ovšem efektivnější. Nemyslím si, že bychom byli horším týmem.

Na západě Čech jste prohráli počtvrté v řadě. To už nebude náhoda, že?

Vloni jsme do Sokolova jeli den dopředu, ani jednou se nám tam nedařilo. Teď jsme odjeli v den zápasu a dopadlo to stejně. V letošní sezoně jsme tam neodehráli špatné zápasy, nedokázali jsme však dát více gólů.

Sokolov je na druhé straně republiky. Jakou roli v tom hraje dlouhé cestování?

Když odjedete den předem, tak žádnou. V den zápasu sedíte v autobuse šest a půl až sedm hodin, což je nepříjemné. Sice máte půlhodinovou pauzu na oběd, člověk však celou dobu jen sedí nebo leží. Nohy jsou pak ztuhlé.

Od druhé reprezentační přestávky jste bez kapitána Erika Hrni. Jaká je to pro vás komplikace?

Erik je velice zkušený hráč, výborný střelec, pro tým má velký přínos, situace dokáže řešit s rozvahou, klidem na puku. Zúročuje zkušenosti, které nabral při několika mistrovských titulech s Třincem. Jeho absence je tak znát, je to citelná ztráta. Navíc je to skvělý kluk do kabiny. Musíme si však s tím umět poradit, přijde play-off, ve kterém přijdou další absence.

Právě Erik po vás převzal kapitánské céčko. Vysvětlíte důvod, proč jste se této role v létě vzdal?

Kapitánem jsem byl už pár let. Když Erik přišel, cítil jsem, že je to správná volba. Narodila se mi dcera, plus byly další věci okolo. Je lepší, když to dělá někdo, kdo má na určité záležitosti více času. Zpětně jsem nad tím nepřemýšlel, Erik odvádí skvělou práci. Není důvod si to vyčítat, je to výborný kapitán!

Teper o derby, hostování i zranění: Štvalo mě to, bylo to těžké období

Dá se říct, že se vám osobně ulevilo?

Asi ano. Za tým máte odpovědnost, určité věci z vás spadnou, v něčem je to úleva. Některé záležitosti ale zůstávají stejné, trenéři je řeší přes oba. A na ledě? Tým je letos výborně postavený, máme čtyři kvalitní lajny, všichni můžou dát gól. Síla je rozložena do více formací, můžeme z toho těžit.

V letošní sezoně jste zatím absolvoval všech 34 zápasů. Po návratu na Vsetín jste vždy v základní části absentoval…

Loni jsem měl operaci, nastoupil jsem o dva zápasy později. Pak jsem utrpěl zlomeninu kůstky. Během kariéry jsem odehrál většinu zápasů, nikdy jsem netrpěl na zranění, nemoci. Radši hraju než pauzíruju. (úsměv) Letos je to zatím bez problémů, maximálně nějaké virozky. Nebylo to nic, kvůli čemu bych měl přijít o zápasy.

Do konce základní části zbývá 18 utkání, na suverénní Porubu ztrácíte 18 bodů. Manko asi už bude nereálné dotáhnout, že?

Možné je všechno. Je však pravda, že ztráta je výrazná, nevím, co by se muselo stát, aby se vynulovala, nebo abychom Porubu předskočili. Když jsme s ní hráli naposledy, byla znát její velká pohoda, není pod stresem nebo tlakem. Kádr má navíc složený z výborných hokejistů. Není se čemu divit, že je na tom, jak je.