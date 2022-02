„Určitě je to o velké náhodě. Kdyby se nesešly okolnosti, tak by branka z toho nepadla. Trefit puk přes celé hřiště není vůbec jednoduché," glosoval Málek exkluzivně pro Deník po stvrzující trefě v Havířově na 4:1 .

Zároveň dodal. „Určitě mi to dodá sebevědomí. Když bude možnost, tak to rád zase vyzkouším. Domnívám se však, že mi to zase hodně dlouho nepovede,“ odhadoval Málek.

Borec na konec? To by bylo hodně drahé, směje se Málek

A měl pravdu, od té doby zatím na zásah čeká. Naposledy se o to snažil včera ve 48. kole Chance ligy proti Frýdku-Místku, ani jeden pokus však nebyl úspěšný.

