Hraje první seniorské play-off kariéry. Hned ve svém třetím zápase sehrál významnou roli. Odchovanec vsetínského hokeje Daniel Klímek dvěma trefami ve třetím čtvrtfinále Chance ligy proti Vrchlabí vstřelil důležité branky, kterými pomohl Valachům k výhře 2:1.

Daniel Klímek se proti Vrchlabí prosadil dvakrát. | Foto: Martin Vojtěch Víta

„První gól jsem skoro dal do prázdné, to mi nahrál Radim Kucharczyk," připomněl Klímek výborný přehled nejzkušenějšího člena týmu a snížení na 1:2. „Druhý spíš byla taková šmudla bekhendem. Ale spadlo to tam," zářil šťastný hrdina duelu při vzpomínce na čtvrtou trefu domácího týmu.