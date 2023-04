Vyřadili dva velmi silné týmy. Vítěze posledních dvou ročníků Chance ligy Duklu Jihlava a výborně poskládané mužstvo Prostějova. Navázali tak druhé místo v základní části. „Sezona je všelijaká. Měnili se trenéři, dávalo se to do kupy. Směřovali jsme to k play-off, ve kterém jsme zvládli dvě těžké série. Dodržovali jsme taktický plán, přineslo to ovoce,“ pochvaluje si mistr světa z roku 2010.

Proti Jihlavě i Jestřábům to byly pořádné bitvy. Jen jedno z devíti utkání Valachů skončilo o více než o gól! Svěřenci Jiřího Weintritta se často mohli opírat o silné defenzivní základy. „Play-off vyhrává obrana, byl to stěžejní bod. Tak zkušený a kvalitní mužstvo si pak vepředu vždycky poradí,“ těší Ondřeje Němce.

Podle hlavního kouče Weintritta máte v play-off nejtěžší možnou cestu. Souhlasíte?

Rozhodně ano. Jihlava v posledních dvou letech dvakrát postoupila do baráže, ve všech zápasech byla takticky dobře připravená. Absolvovali jsme proti ní hodně těžkou sérii. Prostějov jde každý rok krůček po krůčku nahoru, má velký a silný kluky. A teď nás čeká Zlín.

Finále Chance ligy a derby proti Zlínu. Mohlo to v tomto ohledu být lepší?

Když jsem se ještě rozhodl hrát, tak přesně toto byl vysněný scénář. Splnilo se mi, co jsem si přál. Ke konci základní části přitom hrozilo čtvrtfinále. Takhle to ale mělo být.

Velký návrat! Za Vsetín si po 17 letech zahraje Ondřej Němec

Berani ještě před čtvrt rokem byli ve velké krizi. Napadlo vás v průběhu sezony, že by mohli dojít tak daleko?

Zlín spadl z extraligy, stavěl mančaft, aby uspěl. První liga je ale jiná, muselo si to sednout. V sezoně přišlo pár kluků, stejně jako my měnil trenéry. Ukázal svoji sílu. Více bych ho ale nechtěl hodnotil, naopak bych se rád soustředil na nás. Teď se všichni můžeme těšit na valašské finále.

Sám jste loni ve Zlíně působil. Bude finále pro vás o to speciálnější?

Speciální to spíše bude v tom, že stejně jako Pavel Kubiš jsem ještě zažil derby v extralize. Vždy to bylo vyhecované, je to 30 kilometrů od sebe. Lidi takové zápasy chtějí vidět. Je to jako Sparta se Slavií, bude to mít všechno! Proti sobě jdou nejlepší týmy. Druhá věc je taková, že vždy budu podepsaný pod sestupem Zlína. Dělali jsme, co jsme mohli. Jde to i za mnou, nikdy se toho vzdávat nebudu.

Co v této třaskavé sérii může rozhodnout?

Budou to maličkosti. Jak jsme se přesvědčili s Prostějovem, může to být o jednom gólu.

Ondřej Němec o budoucnosti, Vsetínu i sestupu Beranů: Ještě jsem to neskousl

Na Lapač jste se vrátil před sezonou. Jak si užíváte zdejší atmosféru?

Atmosféra je neskutečná, dost si to užívám! Přesně kvůli tomu jsem se chtěl vrátit domů, ještě jednou jsem to chtěl zažít. Dobře si vzpomínám, jak to vypadalo 20 let zpátky. Pro lidi na Vsetíně to bylo všechno. Věřím, že teď u nás i ve Zlíně bude vyprodáno. Nyní začne to pravé vsetínské peklo.

Jak se osobně cítíte v play-off? Vypadáte jistěji než v základní části…

Vždy se říká, že starší se rozjíždí pomaleji. S věkem si pak uvědomujete, jak je play-off stěžejní. Miluji ho, je to soutěž pro mě. Celkově tu ale máme zkušený mužstvo.

Po návratu na Vsetín stále čeká na gól. Je to už 57 zápasů. Trápí vás to?

Ve svém věku to neřeším. Hlavní je, jestli po zápase na tabuli svítí, zda jsme vyhráli, nebo ne. Rád bych ale jeden gól na Lapači ještě dal.

Několikrát jste oznámil, že tato sezona je pro vás poslední. Platí to?

Stojím si za tím. Rozhodnutý jsem byl už před sezonou. Jsem hodně rád, že mi vyšlo finále se Zlínem. Je to třešnička mé kariéry.

Nezlomil by vás ani případný postup Vsetína do extraligy?

Na sto procent mě už nic nezlomí. Skončím po posledním zápase letošní sezony, ať už dopadne jakkoliv. Teď bych se chtěl rozloučit na vrcholu. První úkol jsme splnili, prošli jsme do finále. Nyní na řadu přichází zmíněná třešnička na dortu. Půjdeme do toho naplno!