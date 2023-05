Aktuální kádr vsetínských hokejistů čítá 16 jmen – najdeme v něm jednoho brankáře, sedm beků a osm útočníků. Do všech řad by ještě alespoň mělo dojít jedno jméno. „Hledáme jednoho důrazného obránce a tři čtyři útočníky. Jeden z nich by měl být z řady kvalitnějších, další dva důraznější,“ přiblížil Tesařík. „Všichni mluví o velkých důrazných útočnících, tuto roli přitom nejvíce plnil Adam Hořanský,“ zmínil vsetínského odchovance, který podle klubového webu měří 184 centimetrů.

Loňského finalistu Chance ligy by potenciálně mohl posílit čtyřnásobný extraligový šampion z posledních sezon Erik Hrňa. Příští měsíc 35letý útočník je dobře známým odchovancem Vsetína. „Jsme v jednání, probíhají schůzky. Uvidíme, jak to nakonec celé dopadne. Zároveň je totiž ve spojení s extraligovými kluby,“ uvedl Tesařík.

Nebojte, na brankářský post jsme nezapomněli. Smlouvu na konci dubna prodloužil Maxim Žukov, ke kterému se hledá ideální adept do gólmanského dua. „Max projevil zájem, že by v klubu chtěl pokračovat dále. Po sezoně jsme byli ve spojeni s jeho agentem, dolaďovali jsme podmínky,“ promluvil Radim Tesařík o brankářské jedničce Valachů. „V pořádku by to mělo být i s vízem, mělo být znovu platit i na případnou baráž.“

Kdo bude vykonávat roli dvojky zatím není jasné. „Jsme ve spojení s některými gólmany, na starost to má náš trenér brankářů Roman Peschout. Jedním z potenciálních jmen je i Matěj Žajdlík ze Znojma,“ vrátil se ke 24letému brankáři, který v průběhu uplynulé sezon odchytal tři zápasy právě za Vsetín.

Z místa dvojky naopak odpadává David Sachr, trojkou bude junior Adam Pavlíček. „Po sezoně jsme se shodli, že David nebude v příští sezoně působit jako dvojka. Aktuálně si řeší hostování na nadcházející ročník. Jako trojka by měl mezi juniorkou a muži pendlovat Adam Pavlíček.“

Dohled nad valašskými hokejisty bude mít hlavní trenér Jiří Weintritt, který mužstvo převzal v říjnu. Nakonec ho dovedl až do finále Chance ligy. „Jirka společně s celým týmem Radimem Kucharczykem a později i Lubošem Robem výborně pracoval, celkově odvedl skvělou práci. Postoupilo se do finále. Navíc je to Vsetíňák. Byla by škoda mu nedat šanci,“ věří sportovní manažer Vsetína ve správný krok. „Asistenty ale nyní neprozradím, nechte se překvapit,“ pousmál se 48letý tamní rodák.

U mužstva nepokračuje deset hráčů, včetně pěti útočníků. Mezi nimi je i zkušený Jan Berger, který do klubu nakoukl v průběhu sezony 2020/2021. „Honza za námi přišel v průběhu play-off. Chtěl vědět, jak to s ním vypadá, že má nabídku,“ informoval Tesařík.

„V té době zrovna nehrál pravidelně, nebyl v sestavě. Pak naskočil přibližně po měsíci, až do série s Prostějovem. Určitě nám pomohl, byl čerstvý, odpočatý. V daném období, kdy to chtěl vědět, jsme se s trenéry rozhodli, že mu nebudeme bránit," poodkryl karty.

Valašské angažmá neplatí ani proti dvojici Riku Sihvonen, Roman Přikryl. Úspěšné duo z Litoměřic zcela nepřesvědčilo. Sihvonen včetně play-off nasbíral 28 kanadských bodů (18+10), Přikryl 27. (4+23)

„Brali jsme je do prvních dvou lajn. S trenéry jsme čekali, že to bude gradovat v play-off, ani jeden však nehrál, jak jsme chtěli. Vyvrcholilo to tím, že Riku se nevešel do sestavy. Roman měl během play-off antibiotika, ani on však pak už nehrál. Po dohodě s trenéry jsme se rozhodli, že vsadíme na někoho jiného.“

Uplynulá sezona, byla pro valašský klub velmi dlouhá, skončila mu těsně před polovinou dubna. Další ročník začne až za pět měsíců. Dá se však předpokládat, že i díky postupu a ambicím Znojma bude následující sezona velmi vyrovnaná. „Soutěž byla kvalitní už letos, díky Znojmu bude ještě na vyšší úrovni. Na hráčském trhu jsou aktivní Pardubice B, kvalitu znovu přinese Prostějov, Zlín nebo Poruba.“