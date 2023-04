Vsetínu se vrací kapitán Jonák, Beranům chybí Kubiš. Jak vypadají sestavy?

Oběma trenérům chyběli kapitáni, do hry se vrací jen jeden. Ten vsetínský Vít Jonák, na straně ševců stále absentuje zkušený mazák Pavel Kubiš. Vsetínští se v brance budou spoléhat na Tomáše Vošvrdu, jen na střídačce zůstává Maxim Žukov, který při prvních dvou derby obdržel jediný gól. Beranům se do hry vrací bek Zbořil, naopak chybí útočník Gago. Do hry se dostává Apolenář.

Kapitán Vsetína Vít Jonák v letošní sezoně nasázel Beranům šest branek. Při čtvrtém derby na Lapači chyběl, první finále už nevynechá. | Foto: VHK Robe Vsetín