Jméno Tomáše Vošvrdy o uplynulém víkendu rezonovalo nejvíc. V sobotu se zastal spoluhráče Říhy, po prvním zápase čelil nemístným zprávám na sociálních sítích.

Tomáš Vošvrda. | Video: pro Deník/Daniel Ostrčilík

Zkušený gólman po druhém finále mluvil o:

nedělní prohře

„Byli jsme aktivní, jak jsme chtěli, Zlínu však zachytal gólman. Bohužel i takový je někdy hokej. Je to 1:1 na zápasy, jdeme dále. Sérii může rozhodnout i šestý nebo sedmý zápas.“

prvním nedělním gólu…

„Každý gól zamrzí, vše se dá chytit, vše se dá pustit. Od vyrážečky to bohužel trefilo našeho dobruslujícího hráče a od něho na hokejku hostujícího. Je to součást hokeje. Kdybych to mohl vrátit zpátky, tak při té situaci přemýšlím jinak. Chtěl jsem to dostat do volného místa.“

Zdroj: pro Deník/Daniel Ostrčilík

psychice po sobotních událostech…

„Nemůžu se k tomu vyjadřovat, vše řeší policie. Bude mi ale 34 let a některé věci už celkem dokážu odblokovat.“

zastání se spoluhráče…

„Je to kolektivní sport. Nikdy jsem neřešil, jak to někdo řeší, tedy že gólmani jsou nějaká zvláštní sekta. Jsme jeden mančaft, musíme stát jeden za druhým. Se svojí povahou bych to udělal znovu. Přesně jsem věděl, co dělám – nechytl jsem ho, nebouchl ho.

stavu 1:1 na zápasy…

„Jestli chcete postoupit, tak musíte mít čtyři vítězství. A je úplně jedno, jestli začínáte venku, nebo doma. Oni nám jeden zápas doma vzali, teď je řada na nás, abychom jim vzali minimálně jeden zápas. Musí se projevit zkušenost kabiny a naše vítězná mentalita.“

Zdroj: pro Deník/Daniel Ostrčilík

Zdroj: pro Deník/Daniel Ostrčilík

Zdroj: pro Deník/Daniel Ostrčilík

Zdroj: pro Deník/Daniel Ostrčilík