VIDEO: Fanoušci Vsetína neunesli porážku. Pustili se do potyček s policií

Redakce

Byla to jediná kaňka na parádní atmosféře. Do konce čtvrtého finále Chance ligy zbývala necelá minuta a čtvrt, domácí Zlín vstřelil gól na 4:2. Někteří fanoušci Vsetína tuto situaci neunesli, spustili se do potyček s policií.

Řádění vsetínských fanoušků v závěru 4. zápasu finálové série ve Zlíně. | Video: Břenek Martin