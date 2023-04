Žádné překvapení, žádný úprk. Boj o baráž má prostě vše! Už po víkendu je rozhodnuto, že se odehraje minimálně pět zápasů, hokejisté Zlína včera i díky skvělému výkonu brankáře Hufa zvítězili ve Vsetíně 2:1.

Asistent trenéra Beranů Oldřich Horák hodnotí druhé finále Chance ligy. | Video: pro Deník/Daniel Ostrčilík

„Kluci se semkli, bojovali jako jeden chlap, jeden tým. Podpořil to výborný gólman Huf, který pochytal strašně moc střel, gólových šancí,“ nemohl si vynachválit výkon 23letého brankáře asistent trenéra hostů Oldřich Horák.

„Měli jsme tlak na pět šest gólů, Zlínu zachytal gólman Huf. Zápas přežili jen díky němu,“ posteskl si těsně po zápase asistent trenéra Vsetína Radim Kucharczyk.

Zlínská opora mezi třemi tyčemi se musela ohánět už od začátku, v první polovině úvodní třetiny pochytala hned jedenáct střeleckých pokusů domácích. Pasivní ševci naopak poprvé vystřelili až v 11. minutě.

Při prvním odchodu do šaten přesto byli spokojenější právě hosté, Sedláček v oslabení uplatnil důraz na brankovišti.

Zdroj: pro Deník/Daniel Ostrčilík

Domácí sice srovnali díky hrajícímu trenérovi Valašského Meziříčí Vávrovi, hosté po necelých třech minutách znovu vedli.

Pak už to byla velká one-man show zlínského mága – postupně na něm ztroskotali Holec, Bláha a znovu Holec. Ve třetí třetině si na oporu Beranů nepřišli ani Vávra nebo Půček. „Je to hlavně jeho zásluha, že jsme utkání zvládli,“ zdůraznil Horák. „Bude to asi o našem souboji s ním. Musíme se tam více cpát. Recept si ale nechám pro sebe,“ doplnil ho Kucharczyk.

„Zlín byl včera (sobotu – pozn. red.) dvě třetiny lepší, ve třetí jsme to už srovnali a v prodloužení jsme byli zase lepší. Dnes jsme si za tím šli už od začátku zápasu. Na jeden gól se vyhrává málokdy. To rozhodlo,“ uznal vsetínský trenér.

Hosté mohli svůj hubený náskok navýšit, do největší šance se po přihrávce Langa dostal Mrázek. Někdejší prostějovské eso ale trestuhodně přestřelilo bránu Vošvrdy.

Zdroj: pro Deník/Daniel Ostrčilík

Když domácím nevyšla power-play, která byla po vyloučení Zbořila zdvojnásobená, Berani slavili první vítězství ve finálové sérii. „Že bychom teď byli ve výhodě? To bych neřekl,“ odmítl Oldřich Horák.

„Série je tak vyrovnaná, že rozhodují maličkosti, detaily. Jsme rádi, že jedeme domů za stavu 1:1,“ nepopírá mladý kouč ševců Horák.

A jak to vidí Radim Kucharczyk? „Je otázka na Zlín, jestli je pro ně lepší hrát doma, nebo venku. Pokud však předvedeme tento výkon, tak je nám to celkem jedno,“ uzavřel bývalý útočník Vsetína, který se ještě loni účastnil finále jako hráč.

Ve Zlíně se bude hrát ve středu a ve čtvrtek, oba zápasy na Zimním stadionu Luďka Čajky začínají shodně v 17.30 hodin.

Bude mít někdo z finalistů blíže do baráže?