FOTOGALERIE/ Měli absence, ale také hráče na zkoušku. Hokejisté Vsetína se ve čtvrtek poprvé v přípravě představili na ledě, přičemž jim chyběli zkušení útočníci Pavel Kubiš nebo Miroslav Holec, kvůli drobnému zranění se nezúčastnil ani Maxim Žukov. Na zkoušce se naopak objevili Jan Kučera (Olomouc) a Roman Vaňo (Trenčín).

„Byli jsme rádi, že jsme už mohli jít na led, začátek je však kvůli nové výstroji vždy složitější. Jako hokejisti však patříme na led, suché přípravy bylo dost," uznal asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší.

Vsetínští hokejisté zatím nemají led na Lapači, k dispozici jim tak bude Kapka resort, kam zavítali už ve čtvrtek. „Každý den zde budeme mít hodinu ledu, kterou ještě proložíme suchou přípravou. Od příštího týdne začneme nabírat kondici, na ledě to před prvními zápasy musíme nabruslit. Pro kluky to ještě bude těžké," přiblížil Rob.

Společně s hlavním trenérem Jiřím Weintrittem při prvním tréninku na ledě nemohl počítat hned se sedmičkou hráčů, kterými byli Miroslav Holec, Pavel Kubiš, Maxim Žukov, Matyáš Dědek, Adam Koláček, Marek Melenovský a Adam Pavlíček.

„Čtyři kluci šli na lékařskou prohlídku, dnes (čtvrtek) se s námi ještě nezapojili. Fyzické testy byly od pondělí, museli jsme to rozložit. Míra Holec a Pavel Kubiš ještě mají zdravotní problémy," vysvětlil někdejší asistent trenéra zlínských Beranů.

Zdroj: Radek Štohl

Chyběla i gólmanská jednička Maxim Žukov. „Přes masku dostal do zubů, během pár dnů by se to mělo vyřešit. U něj se pouze čekalo na povolení, které dostal. Definitivně zde bude celou sezonu."

Do přípravy se naopak zapojil bývalý brankář Plzně nebo Nashvillu Miroslav Svododa. Novou posilou Vsetína se však nestal. „Míra jde do Finska, jelikož je to vsetínský kluk, nechali jsme ho s námi trénovat," dodal Luboš Rob starší.

Zdroj: Radek Štohl

Zdroj: Radek Štohl

Zdroj: Radek Štohl