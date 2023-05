Jakub Teper (obránce, 31 let, naposledy Frýdek-Místek)

Jakub Teper.Zdroj: VHK ROBE Vsetín.

Zkušený obránce zná valašské prostředí velmi dobře. Do klubu přišel ještě ve II. lize, v sezoně 2016/2017, ve které Vsetínu pomohl k postupu do druhé nejvyšší soutěže. Za zelenožluté barvy odehrál čtyři ročníky. V minulých letech naskakoval za Porubu, Třinec a Frýdek-Místek. Nyní podepsal smlouvu na rok s opcí.

„Kuba dobře zná místní prostředí. Dodnes si pamatuji, jak se mi jej ještě v období druhé ligy podařilo získat na Vsetín z Kopřivnice. Jsem moc rád, že jsme se nyní znovu spojili a Kuba nám dal přednost před jinými nabídkami. Kariéru ukončil Ondra Němec, proto jsme hledali praváka. Kuba je komplexní bek s výbornou hrou dopředu i dozadu. Má dobrou střelu, je možné ho využít jak do oslabení, tak do přesilovek. Důležité bylo i to, co rozhodlo i u dalších hráčů, totiž že Kuba měl zájem tady hrát," vyjádřil se na adresu Tepera sportovní manažer klubu Radim Tesařík.