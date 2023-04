V těchto dnech se mohl připravovat na baráž. Utkat se proti Kladnu. Hlavnímu trenérovi vsetínských hokejistů Jiřímu Weintrittovi však sezona v pondělí skončila. Definitivně o tom rozhodlo šesté finále Chance ligy, ve kterém Valaši podlehli Zlínu 2:3 po prodloužení. „Na baráž se dívat nebudu,“ říká na rovinu. „Favoritem je Kladno,“ tipuje vítěze v boji o Tipsport extraligu.

Finálová série nakonec měla šest zápasů. Valaši v Baťově městě bojovali, co to šlo, v prodloužení měli na holi několik postupových gólů. Paradoxně však inkasovali a na sedmý zápas na Lapači museli zapomenout.

Jedním z klíčových faktorů neúspěchu byla produktivita Vsetína. Za brankářem Beranů Hufem v průměru končila každá šestnáctá střela. Svěřenci Jiřího Weintritta navíc ve čtyřech finálových duelech vstřelili maximálně dvě branky.

„Na play-off jsme se intenzivně připravovali, snažili jsme se nic nepodcenit. Samozřejmě každé utkání je jiné a o výsledku rozhodují různé okolnosti. Produktivitě jsme šli v trénincích naproti, ne vždy jsme to ale dokázali naplno prodat, v některých pasážích utkání jsme měli více pracovat před gólmanem soupeře,“ posteskl si Weintritt.

Valaši přitom k baráži nakročili lépe, po obratu v prvním finále rozjeli výborně druhý zápas. V polovině první třetiny měli jasně navrch, vedli 11:0 na střely! Byla to právě koncovka, která jim znemožnila úspěch. V tomto utkání překonali Hufa jen jednou, 42 střeleckých pokusů bylo zlikvidováno.

„Druhé utkání bylo v mých očích klíčové v celé sérii, byli jsme lepším týmem a tam nám chyběla kvalita v zakončení, o které jsem mluvil před chvílí. Příležitostí jsme měli dost, ale to, co jsme dokázali v koncovce o den dřív, jsme nedokázali zopakovat,“ mrzelo zkušeného kouče.

Atraktivní finále Chance ligy přineslo velký divácký zájem, dva zápasy na Lapači se vyprodaly, od dalšího zaplněného stadionu zbývalo jen pár stovek prodaných vstupenek. Byli to diváci, kteří hnali Valachy za co nejlepšími výsledky.

„Veškeré podstatné informace musí proběhnout v kabině, na střídačce je problém cokoliv konzultovat. Atmosféra byla úžasná, fanouškům už jsem poděkoval osobně po příjezdu ze Zlína, udělám to ještě touto cestou. Děkuji moc za celý tým!!“ nedá dopustit na věrné příznivce.

Vsetínští po základní části absolvovali dalších patnáct zápasů v play-off. Vyřazovací boje proti Jihlavě, Prostějovu i Zlínu bez debat přinesly řadu šrámů.

„Spousta hráčů nastupovala do zápasů play off domlácených, ale to je stejné i v jiných týmech, každý jde nadoraz,“ ví dobře trenér Valachů, který přidal konkrétní podrobnosti.

„Se zlomeným prstem hráli Klhůfek a Vávra, bez opichu by nemohli nastupovat Berzinš a Smetana, Jonák bojoval s těžkým koňarem. Nehrál Ondračka s poraněným ramenem. Každý měl svou bolest, ale kdo jenom trochu mohl, šel týmu pomoct!“

Jiří Weintritt přebral mužstvo v říjnu, po dočasném úspěšném tažení společně s Radimem Kucharczykem u mužstva zůstali. Valachy dovedli až do finále Chance ligy.

Vše se pochopitelně neobešlo bez komplikací. „Je potřeba říct, že jsme museli během sezony řešit několik interních problémů. Byly to věci, které na nás vyskočily ze skříně a v určitém období nás jednoznačně brzdily,“ přiznává.

„My jsme ale od října denně pracovali na tom, abychom byli na období play-off připraveni. Vhodně se doplnil realizační tým, nějaké změny nastaly i v týmu samotném. Myslím si, že všichni odvedli na své pozici maximum, každý měl svou roli, svou zodpovědnost, a jako celek jsme šli za jedním cílem,“ zdůrazňuje hlavní kouč vsetínských hokejistů Jiří Weintritt.

Sezona mu skončila v první polovině dubna. Už v květnu se ale začnou ohlašovat posily na tu nadcházející. „Obávám se, že žádné volno se konat nebude. Druhý den po konci sezony jsme začali pracovat na té další. Až začne v létě období festivalů, určitě se na některých objevím, na to se těším!“