Valašští hokejisté zatím na postup do finále Chance ligy musí zapomenout. Svěřenci hlavního kouče Jiřího Weintritta v sobotu večer padli na Lapači s Prostějovem 1:3. O jediný gól domácích se ve třetím dějství postaral Číp. Hosté třikrát skóroval v prostřední části.

Hokejisté Vsetína (žluté dresy). Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Štohl

Valaši před pátým semifinále provedli jednu nutnou změnu v sestavě – lotyšského centra Berzinše v elitní formaci nahradil Přikryl. Mezi nominovanými naopak opět chyběl Sihvonen.

Domácí chtěli rozhodnout už v sobotu. Nejaktivnějším hráčem byl ze začátku ten nezkušenější – Ondřej Němec. Příští měsíc 39letý bek zásoboval své parťáky skvělými přihrávkami, sám se také dostal do zakončení. Vždy to ale skončilo bezvýsledně. Hosté mohli jít do vedení na konci dějství, přesilová hra ale nehrála v jejich prospěch.

Klíčovým okamžikem zápasu byla druhá část. Valaši zahodili minutu a 58 vteřin dlouhou početní převahu pěti proti třem. Nejblíže ke skórování byl Smetana, který však nastřelil jen tyč. Po přesilové hře museli čelit úniku dvou hráčů Prostějova na Žukova, který byl pozorný. Hosté přesto mezi časy 28:50 a 36:41 třikrát vstřelili gól, do šaten šli za velmi příznivého stavu, který si ani jeden z týmů v této sérii do té doby nevypracoval.

Vsetínští snížili zkraje 44. minuty, kdy skóroval Číp. Velkou šanci měl v polovině dějství Bláha, ten ale neuspěl. Domácí už sérii nedokázali zdramatizovat, poprvé v letošním play-off prohráli na Lapači.

Chance liga, 5. semifinále

VHK ROBE Vsetín – LHK Jestřábi Prostějov 1:3 (0:0, 0:3, 1:0), stav série 3:2

Branky a nahrávky: 44. Číp (Voženílek) – 29. Ostřížek (T. Jáchym, Illéš), 33. Maruna (Venkrbec), 37. Illéš (T. Jáchym). Střely na branku: 40:21. Vyloučení: 2:3. Vyšší tresty: 1:1. Bez využití. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Kubičík, Pilný – Maštalíř, Polák. Diváci: 3 844.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Vošvrda) – Česánek, O. Němec (A), Kajínek, Jenáček, Smetana (A), Voženílek, Hryciow – Jonák (C), Přikryl, Rob – Holec, Klhůfek, Půček – Berger, Š. Bláha, Hořanský – Jenyš, Lichanec, Číp.

LHK Jestřábi Prostějov: Pavelka (J. Němeček) – Staněk, Pěnčík, Malák, Bartko, Valenta, Hamšík – Jandus, Venkrbec (C), Maruna – Jansa, Hašek, Slanina – Illéš, T. Jáchym (A), Ostřížek.