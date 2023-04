Weintritt: Bylo tu 5 500 brutálně hlučných fanoušků. Viděl spoustu bolesti

Bez fanoušků v zádech by to nešlo. Hlavní kouč hokejového Vsetína Jiří Weintritt si to dobře uvědomuje. V prvním finále Chance ligy celou dobu stáli při jeho týmu. „Bylo tu pět a půl tisíc brutálně hlučných fanoušků. Kdo hrál extraligu a je na Vsetíně první sezonu, tak říká, že to zažívá poprvé v životě. K atmosféře ale pomohla i skupinka zlínských fanoušků," uznává hlavní kouč vítězného mužstva Jiří Weintritt.

Jiří Weintritt hodnotí první vítězné finále Chance ligy. | Video: Deník/Martin Břenek