Dorovnal svého předchůdce. K mužstvu nastupoval v době, kdy hokejisté Vsetína měli na kontě bídnou bilanci. Valaši od konce září do druhé poloviny října vyhráli jedno z osmi utkání, z čehož vyústil odchod hlavní kouče Romana Stantiena. Jiří Weintritt se o pět měsíců později může radovat z postupu do finále Chance ligy. A velkému derby proti zlínským Beranům!

Hlavní kouč Valachů Jiří Weintritt. | Foto: VHK ROBE Vsetín

Definitivně o tom rozhodl pondělní večer, kdy jeho svěřenci zvládli vyrovnaný duel v Prostějově, kde zvítězili 2:1. V semifinálové sérii nakonec vyhráli 4:2 na zápasy. „Velmi důležité byly první dvě utkání,“ poukázal Weintritt na těsné výhry na Lapači 4:3 po prodloužení a 1:0.

„Kdyby se do Prostějova jelo za stavu 1:1, nebo bychom snad prohráli oba zápasy, tak by to bylo těžké. Když však po těchto utkáních vedete 2:0, tak vám to hodně dá do průběhu série. Byl to dobrý vklad,“ ohlédl se za jedním z rozhodujících faktorů celého semifinále.

„Trochu se od nás odklonilo štěstí, třikrát jsme trefili tyčku, vítězný gól jsme dostali po odrazu od vlastního obránce,“ štvalo po posledním zápase lodivoda domácí střídačky Aleše Tottera. „Samozřejmě nás to mrzí, doplatili jsme na užší kádr a zranění. Chyběl nám také, jak se říká, snajpr. Někdo, kdo to na sebe vezme a vystřelí,“ zmínil Totter důvody neúspěšného tažení Prostějova.

Rovněž v loňském boji o finále se Valaši utkali s Jestřábi, kteří sérii nakonec dohrávali zdravotně zdecimovaní. Vsetínský postup ze střídačky tehdy ještě řídili Roman Stantien s Janem Srdínkem. Jiří Weintritt přesto měl o této sérii dobré informace. „Prostějov je od hráčů až po realizační tým poskládaný na vysoké úrovni. Věděli jsme, že znovu jdeme na na silného soupeře. Postup je o to cennější,“ raduje se Weintritt.

Valachy v posledních dvou letech vyřadila Dukla Jihlava. Loni dokonce ve finále Chance ligy. Teď ve stejné fázi soutěže vyzvou rivala ze Zlína. „Letošní play-off pro nás není vůbec jednoduché,“ zdůrazňuje vsetínský trenér.

„Ve čtvrtfinále jsme šli na Jihlavu, která sice měla průměrnou základní část, je to ale typický tým pro play-off. Bylo to brutálně těžké. Je velmi cenné, že se nám to podařilo uhrát 3:0,“ připouští zpětně.

„Teď jsme měli Prostějov. V mých očích jsme dostali tři nejtěžší možné soupeře. Tým během sezony bojoval s interními problémy, teď jsme však stmeleni jako jeden žluto-zelený chlap. Nikomu nedáme nic zadarmo,“ burcuje lodivod střídačky Valachů Jiří Weintritt.

Finálová série Chance ligy odstartuje už o tomto víkendu na Lapači. Utkání jsou na programu shodně od 17.00 hodin. Do Zlína se bude stěhovat ve středu a ve čtvrtek. Předpokládaný začátek je 17.30 hodin.