Správná volba i politické řešení. To jsou prvotní reakce na odebrání pořadatelství letošního mistrovství světa Bělorusku. Prozatím tak zůstává jediná jistota – na přelomu května a června se zajisté bude hrát v lotyšské Rize.

Trenér Zdeněk Venera | Foto: Deník / Zbranek Petr

„Je to v pořádku. Nevím, kolik hráčů by tam za dané situace odjelo a kolik odmítlo. Domnívám se, že hodně z nich by tam jet nechtělo. A ani se jim nedivím. Kdyby se to tam letos pořádalo, bylo by to znehodnocené," domnívá se bývalý hlavní trenér hokejistů Zlína Zdeněk Venera.