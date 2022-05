Vyloučení Baroše? Sprosťárnička! Sudí se na něj zaměřil, zlobí se kouč Vigantic

Němec se na Valašsko poprvé vydal před sezonou 1999/2000, kdy se po příchodu z Třebíče zařadil do týmu do 18 let. O dvě sezony později už stabilně nastupoval za první mužstvo, ve Vsetíně vydržel do ročníku 2004/2005.

Po odchodu zažil velkou kariéru, mimo jiné dobyl titul mistra světa, v české nejvyšší soutěži třikrát slavil triumf. Šest roků strávil v KHL.

Uplynulou sezonu nastupoval v nedalekém Zlíně, kde se na začátku ročníku zranil. Za Berany přesto odehrál 47 utkání, ve kterých nasbíral 8 kanadských bodů. Ani on ovšem nezabránil pádu do druhé nejvyšší soutěže.